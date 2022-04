Hapvida e Grupo NotreDame Intermédica lançam Solução Nacional

Compartilhar no

O mercado de Saúde Suplementar acaba de ganhar uma nova solução. Na tarde desta quinta-feira, 31 de março, o Sistema Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) lançaram a Solução Nacional. Fruto da combinação de negócios entre as duas companhias, os clientes e prospects de ambas as empresas passam a ter acesso a um produto personalizado de Norte a Sul do Brasil.

“Vamos ofertar um modelo vencedor com rede de atendimento de qualidade e sinistralidade baixa para atender às necessidades específicas de cada cliente, não importando a região onde ele esteja”, afirma Lício Cintra, vice-presidente Comercial e de Relacionamento do Hapvida.

Nilo Carvalho, vice-presidente Comercial e de Pós-vendas do GNDI, completa que “este lançamento só foi possível dada a experiência e complementariedade de negócios e propósitos das duas empresas, dois gigantes que se uniram e viram uma oportunidade única de oferta ao mercado de um portfólio de produtos já existentes integrado”.

“Estamos confiantes de que esta é a solução perfeita para atender às necessidades dos nossos clientes, ratificando nossa liderança no mercado nacional da saúde, mas com atuação regionalizada, e o corretor será peça fundamental nesta estratégia”, afirma José Carlos de Paula, executivo do GNDI que assumiu o cargo de diretor Executivo da Solução Nacional.

Além dele, os executivos Gustavo Bonfiglioli (Vendas GNDI), Luis Falsetti (Vendas Hapvida), Cristina Mengar (Pós-Vendas Solução Nacional) e Alexandre Montenegro (Inteligência, Planejamento e Controle Solução Nacional) e suas respectivas equipes, todos com atuação consolidada no relacionamento comercial das duas empresas, completam o time de diretores que cuidarão da Solução Nacional.

