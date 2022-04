Gboex disponibiliza plataforma de divulgação para corretores

Dinamizar a comunicação dos corretores parceiros com os seus públicos. Esse é um dos objetivos do Gboex ao lançar a nova ferramenta “Meu Espaço”. Um projeto da Superintendência Comercial, Comunicação e Marketing, o qual integra o rol de processos que visam a proporcionar facilidades aos profissionais, a plataforma de acesso via navegador web permite que eles personalizem peças gráficas da empresa com os seus dados (telefone, e-mail e logotipo da corretora) para uso em redes sociais.

Para utilizar, o corretor precisa estar ativo na base Gboex, realizar um breve cadastro e seguir os passos para produção das peças gráficas. A finalidade é permitir, de forma fácil e intuitiva, a criação de materiais promocionais e explicativos, com a identificação dos corretores. Dessa forma, a empresa busca ampliar, cada vez mais, as iniciativas que colaboram com a rotina e apoiam o trabalho dos parceiros comerciais.

Além de materiais para mídias sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn e Twitter), o espaço agrupa artes de folheteria digital, com folders e tabelas dos produtos em comercialização. “A proposta também incentiva o uso virtual dos itens, com base na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente”, destaca o responsável pelo desenvolvimento da ferramenta, Antonio Carlos Félix, integrante da equipe do Marketing.

O Gboex planeja outras ações para execução ainda neste ano. O propósito é ampliar as possibilidades em recursos que apoiem os corretores no dia a dia, permitindo mais agilidade e assertividade nas relações com clientes. Os profissionais também podem procurar uma das unidades de negócios ou pontos de atendimento localizados nas diferentes regiões do país para receber mais orientações.

N.F.

Revista Apólice