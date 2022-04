Fundación Mapfre e Nova Escola se unem para fomentar educação no trânsito

Fomentar a educação e a segurança no trânsito em todo o Brasil é um dos principais objetivos da Fundación Mapfre. Em fevereiro, a instituição alcançou mais uma etapa rumo a esse propósito ao se juntar à Nova Escola, uma plataforma digital de conteúdos jornalísticos, cursos, formações, planos de aula e materiais educacionais voltada a professores.

A parceria consiste na elaboração de conteúdos que auxiliam os professores a incorporarem a educação para o trânsito em suas aulas, como um tema transversal que permite desenvolver nos alunos atitudes responsáveis e de respeito à vida. Além de uma série de materiais, a plataforma também disponibiliza um jogo educativo, voltado para alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, que ajuda na compreensão das leis de trânsito, assim como noções de espacialidade. Desde o início do projeto, em fevereiro, mais de 5.500 pessoas acessaram os conteúdos.

“Com essa parceria, conseguimos unir o conhecimento técnico da Fundación Mapfre com o olhar pedagógico da Nova Escola, aumentando ainda mais o alcance do tema.”, conta Fátima Lima, representante da instituição no Brasil. “Queremos sensibilizar a sociedade por meio da informação e conscientização, tornando a segurança viária um assunto de interesse público.”, completa.

“Essa parceria com a Fundación nos permite apoiar o professor com informações e recursos pedagógicos para o trabalho com um tema que aparece de maneira transversal na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estando diretamente relacionado com as competências gerais que tratam de Empatia e Cooperação e Responsabilidade e Cidadania”, explica Rosi Rico, coordenadora editorial da Nova Escola.

“Elaboramos conteúdos direcionados a educadores de vários componentes curriculares e que propõem atividades dinâmicas, com sugestões para envolver os alunos e promover reflexões que ampliem a aprendizagem”, completa.

Os conteúdos da parceria entre a Fundación Mapfre e a Nova Escola são gratuitos e podem ser acessados neste link.

N.F.

Revista Apólice