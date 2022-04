FF Seguros lança plataforma digital para corretores em webinar

Na próxima quarta-feira, 4 de maio, às 10:00, a direção da Fairfax Brasil (FF >>Seguros) organizará um webinar para apresentar oficialmente a FF ORBI, plataforma digital multiprodutos de seguros e desenvolvida especialmente para os corretores de seguros. A ferramenta oferecerá uma variada oferta produtos de varejo, proporcionando inúmeros benefícios para os corretores e seus clientes, além de abrir espaço no futuro para a participação de novos canais de distribuição.

A plataforma FF ORBI oferecerá uma solução integrada, proporcionando a melhor experiência para toda a cadeia de relacionamento do setor de seguros. Trata-se de uma poderosa ferramenta que visa simplificar o processo de cadastramento das corretoras e aprovação das apólices. O objetivo é incentivar os corretores de seguros de todo o país a se cadastrarem na plataforma digital, que facilitará a relação entre o corretor e seus cientes.

Durante o evento, serão apresentadas todas as funcionalidades e soluções que integram a plataforma digital. A abertura da reunião será feita pelo presidente da FF >> Seguros, Bruno Camargo, que dará as boas-vindas aos corretores e explicará os objetivos da seguradora com esse lançamento. Em seguida, falará o diretor comercial da Fairfax, Eduardo Silvestre, sobre a importância da plataforma e o potencial de crescimento no relacionamento da companhia com os corretores. Fechando a palestra, Eduardo Pitombeira, head de canais digitais da empresa, fará uma apresentação detalhada sobre a plataforma FF Orbi, suas funcionalidades e a entrada de novos produtos e soluções.

As inscrições para os corretores participarem do webinar podem ser feitas neste link.

