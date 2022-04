FF Seguros aposta em plataforma para atrair corretores

A Fairfax Brasil (FF Seguros) anunciou o lançamento da FF ORBI, plataforma digital desenvolvida pela área de Tecnologia e Inovação da companhia, que oferecerá uma variada oferta produtos de varejo, proporcionando benefícios para os corretores e seus clientes, além de abrir espaço no futuro para a participação de novos canais de distribuição.

A plataforma ORBI iniciou suas operações em fevereiro de 2022. Na primeira fase, o lançamento da seguradora terá como prioridade atrair a força de vendas dos corretores de seguros, categoria formada por 112 mil profissionais registrados e 50 mil corretoras (pessoas jurídicas) em todo o país, de acordo com a Susep (Superintendência de Seguros Privados).

A plataforma digital oferecerá uma solução integrada, proporcionando a melhor experiência para toda a cadeia de relacionamento do setor de seguros. Trata-se de uma poderosa ferramenta que visa simplificar o processo de cadastramento das corretoras e aprovação das apólices.

Entre outras vantagens, os corretores, depois de se cadastrarem, poderão montar suas carteiras de clientes na própria FF ORBI, projetando a rentabilidade das operações, volume diário, semanal e mensal de vendas, simulador de ganho de comissões, campanhas promocionais, sistema de pontuação e prêmios, entre outras. Essa é uma das principais bandeiras da empresa: ajudar especialmente os pequenos e médios corretores a estruturar suas operações permitindo que possam crescer por meio da parceria com a plataforma digital.

A plataforma oferece uma experiência rápida e descomplicada. Em apenas um minuto, é aprovada a apólice de seguro sem que o corretor e seu cliente tenham de aguardar horas ou dias, tempo que normalmente ocorre com as seguradoras tradicionais para aprovar a transação.

Os produtos que farão parte do portfólio da FF ORBI serão baseados no conceito do mundo digital: cotação instantânea, emissão 100% digital em poucos minutos e disponibilização de inteligência de performance através de dados e dashboard de controle. A facilidade, agilidade e a segurança da plataforma permitirão ao corretor apresentar cotações e emitir apólices em poucos cliques e sem burocracia.

Outro fator positivo é que a plataforma ORBI também oferecerá aos corretores informações atualizadas sobre o setor de seguros. Além disso, o time desenvolvedor da plataforma digital oferece aos clientes cadastrados assistência 24 horas por chat, whatsapp e central telefônica para tirar as dúvidas.

O primeiro produto a ser disponibilizado pela Plataforma Digital da Fairfax é o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O), voltado para a categoria dos Médicos e Dentistas e nos próximos meses para os Corretores de Seguros. O E&O tem por objetivo proteger o patrimônio do segurado e ser usado para reparar eventuais prejuízos a terceiros. Permite que o profissional liberal tenha tranquilidade para investir na carreira e cuidar da sua família, preservando o patrimônio.

O Presidente da FF Seguros, Bruno Camargo, assinala que o grau de penetração do seguro de Responsabilidade Civil Profissional é relativamente baixo no Brasil em comparação com outros mercados mais amadurecidos, o que representa um alto potencial de mercado a ser explorado. Ele observa que a classe dos médicos no país é composta por mais de 500 mil profissionais, de acordo com estudo realizado pelo Ministério da Saúde e projeta uma população superior a 800 mil médicos até 2030. O mesmo fenômeno ocorre na categoria dos dentistas: cerca de 312 mil profissionais e a cada ano mais de 15 mil novos profissionais ingressam no mercado de trabalho. O Brasil é a nação com maior número de dentistas em atividade em todo o mundo, segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO).

Além do seguro de Responsabilidade Civil Profissional, a companhia pretende lançar nos próximos meses outros produtos e soluções que farão parte do portfólio da plataforma ORBI para serem trabalhados pelos corretores junto ao aos seus clientes.

O head de Canais Digitais da empresa, Eduardo Pitombeira, afirma que o desafio agora é conquistar a mesma relevância no segmento de varejo, com a oferta de soluções inovadoras para a pessoa física, por meio da plataforma digital e da força da rede de corretores”, afirma Camargo. “Queremos impactar positivamente o mercado, buscando transformar o modo como o segmento de varejo opera hoje, conectando performance, sustentabilidade e desenvolvimento humano lastreada nos valores da companhia”, acrescenta o executivo.

N.F.

Revista Apólice