ENS oferece Programa de Treinamento Internacional focado em inovação

“Nos negócios, hoje em dia, temos apenas duas opções: mudar ou ficar para trás. Portanto, a inovação é o caminho para seguir competitivo num ambiente cada vez mais disputado”. Para o diretor da Bradesco Vida e Previdência, Bernardo Ferreira Castello, o mundo globalizado exige que estejamos atentos a todas as soluções que agreguem valor aos negócios.

Foi essa visão que levou o executivo a participar da primeira edição do Programa de Treinamento Internacional – Inovação em Seguros da Start-up Nation, Israel, promovido pela ENS (Escola de Negócios e Seguros), em 2021. “Foi uma excelente experiência, potencializada pela metodologia de debate constante. Acho que a principal contribuição é se desafiar a pensar diferente, ver novidades, compreender o mindset inovador, avaliar como potencializar negócios. A experiência foi rica”.

Com inscrições abertas para a segunda edição, marcada para setembro deste ano, o programa apresenta os aspectos centrais do empreendedorismo e inovação das empresas israelenses no contexto da economia de alta tecnologia daquele país. “O que mais chama a atenção é o mindset israelense para desenvolver soluções globais, e não apenas focadas na realidade do país. Por aqui, tenho a impressão de que o mindset procura sempre endereçar apenas dores e desafios locais”, avalia Castello.

O que há de novo mundo afora

As aulas oferecem uma síntese única entre estudos acadêmicos de última geração e experiências práticas em indústrias relevantes, além de mostrar os diversos aspectos do processo de inovação, tanto no setor financeiro quanto em outros segmentos.

O programa é ministrado a partir da Sala do Futuro, localizada na representação da ENS em São Paulo (SP), em inglês. “Com uma pauta focada no mercado segurador, uma estrutura de aulas online bem funcional e o curriculum israelense, o curso é muito atrativo e mostra o que há de novo e diferente mundo afora”, destaca o executivo.

