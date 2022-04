ENS abre inscrições do 71º Exame para Habilitação de Corretores de Seguros

Um profissional com atuação abrangente e fundamental para o funcionamento da indústria de seguros, o corretor é responsável por intermediar a relação entre consumidores e seguradoras, prestando um serviço de consultor ao identificar as necessidades e recomendar os produtos mais adequados aos clientes.

Para atender aos interessados em ingressar no segmento da intermediação de seguros, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) acabou de abrir inscrições para o 71º Exame para Habilitação de Corretores de Seguros. Os aprovados recebem certificado que permite requerer o registro da profissão na Susep e, assim, ficando aptos para atuarem como corretores.

As provas serão realizadas de forma online, entre 27 e 30 de junho. Os candidatos podem escolher entre cinco segmentos: Capitalização; Vida e Previdência; Capitalização e Vida e Previdência; Demais Ramos; ou Todos os Ramos.

Ensino médio completo e maioridade são os pré-requisitos.

Como se preparar?

Visando preparar os candidatos para as provas, a ENS oferece o Curso Preparatório ao Exame para Habilitação de Corretores de Seguros, disponível nos mesmos segmentos acima. A proposta do programa é proporcionar um modelo de estudo autônomo, com acesso em qualquer hora e local, com material didático online, recursos diversos para atender todos os estilos de aprendizagem, apostilas, recursos interativos, simulados de provas, tutoria e videoaulas gravadas com profissionais renomados do mercado de seguros.

O curso preparatório não inclui o valor do Exame, mas garante desconto de 50% na taxa de inscrição da mesma modalidade para qual o candidato prestará o Exame.

N.F.

Revista Apólice