Em expansão, Wiz BPO passa a se chamar Wiz Concept

Criada em 2018 para ser o braço de Business Process Outsourcing (BPO) da companhia, a unidade de negócio da Wiz Soluções ela registrou forte crescimento como “full solution” e “high tech” para toda a cadeia de valor de seguros e crédito, movimento que tornou sua atuação mais abrangente e resultou no reposicionamento da marca, que agora se chamando Wiz Concept.

A empresa teve receita bruta de mais de R$ 117 milhões somente em 2021, crescimento de 13% com relação ao ano anterior e de 20% com relação a 2019. A unidade de negócio atua na prestação de serviços estratégicos e na oferta de produtos de seguros e crédito proprietários e de mercado, contando com grande aparato tecnológico que possibilita atendimento fim a fim aos clientes desses segmentos. A operação conta com mais de 1 mil colaboradores e cerca de 24 clientes em seu portfólio onde, juntos, fazem gestão de mais de 13 milhões de segurados.

“Atendemos diversas áreas como service, empresas de seguros, possuímos parcerias com diversas empresas, como seguradoras, fintechs, gestoras de crédito, entre outras, e temos também produtos proprietários de crédito, comercializados pela Wimo, agora subsidiária Wiz Concept. Com inteligência, automação e tecnologia, nós agilizamos processos e agregamos confiabilidade aos negócios dos nossos clientes. É esse conceito de sucesso que estamos expandindo. Por isso o rebranding”, explica o Partner Diretor Executivo da organização, Leandro Leite.

A maior demanda atual é de seguradoras, na regulação de sinistros especializados, tais como Massificados, Property, Casualty, Surety e Agro. “Somos a principal empresa de análise de indenizações do universo Agro no Brasil atualmente. Atendemos uma demanda de cerca de 8 mil sinistros nesse segmento por trimestre”, diz Leite.

Em crédito, a empresa analisa toda a documentação, capacidade de pagamento, faz vistoria e envio de contrato para o cartório em até três dias. “É um diferencial de mercado. Isso mostra toda nossa organização, agilidade e efetividade”, afirma o executivo.

N.F.

Revista Apólice