Diretoria do Sindseg PR/MS toma posse na próxima quarta-feira

A diretoria do Sindseg PR/MS (Sindicato das Seguradoras do Paraná e de Mato Grosso do Sul) toma posse na próxima quarta-feira, 20 de abril, durante almoço no Hotel Radisson Curitiba.

De acordo com o presidente da entidade, Altevir Prado, o momento é de bastante otimismo e empolgação com a volta dos eventos presenciais e com a perspectiva para as comemorações do centenário do sindicato.

“A diretoria assume este novo mandato bastante motivada com os avanços tecnológicos e gerenciais que implantamos no sindicato e que já estão surtindo efeito, inclusive com a ampliação do nosso quadro de associadas e, por outro lado a empolgação natural em pertencer a diretoria do centenário do Sindseg PR/MS”, diz Prado, explicando que em 28 de agosto de 2024 a instituição completará 100 anos de atividade e pretende celebrar a data com grande evento.

O presidente explicou também que a opção por realizar a cerimônia de posse durante o almoço com público limitado às seguradoras associadas e algumas autoridades do mercado espelha o momento de cautela e austeridade.

O uso de máscara em ambientes fechados está liberado em Curitiba desde o aniversário da cidade celebrado no fim do último mês (29/03).

O Sindseg PR/MS conta com 20 seguradoras associadas. Conheça quem são os diretores reeleitos neste link.

