Dia do Trabalhador: Seguro de vida ajuda a reter talentos

Celebrado em 1º de maio, o Dia Internacional do Trabalhador marca um momento importante para todas as categorias. É tempo de reflexão sobre a importância de se valorizar os profissionais de uma empresa. Um estudo realizado pelo LinkedIn, que entrevistou mais de mil pessoas, aponta que 49% dos brasileiros estão considerando mudar de emprego neste ano de 2022. Por isso, neste momento, as empresas precisam adotar estratégias para reter talentos, e uma boa cesta de benefícios faz toda a diferença.

Dentro desse pacote está o seguro de vida empresarial, considerado um dos mais importantes benefícios oferecidos pela área de Recursos Humanos. Uma pesquisa feita pela empresa de consultoria em benefícios ProPay com mais de 600 companhias nacionais e multinacionais revela que 81% das empresas já oferecem esse item aos funcionários e que 4% das companhias pretendem implantá-lo nos próximos anos. Ainda segundo o levantamento, três em cada 10 profissionais de RH acreditam que o seguro de vida é um benefício que auxilia na retenção e na atração de talentos.

“Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que o Brasil está em quarto lugar no ranking mundial de sinistros fatais decorrentes de acidentes ou doenças ocupacionais. Neste sentido, o seguro de vida empresarial vem para dar mais segurança para esses trabalhadores”, afirma Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da Porto. “Seja em uma pequena, média ou grande empresa, para os colaboradores, o produto também proporciona apoio financeiro em situações inesperadas que podem causar afastamento do trabalho”, complementa.

Na seguradora, existe uma série de soluções que se encaixam no perfil de vários tipos de empresa. O Capital Global, por exemplo, é o seguro em grupo que se encaixa para empresas de todos os portes, de duas a mil vidas e com um pacote único de coberturas e assistências. Outra modalidade de seguro de vida em grupo oferecido pela companhia é o Convenções Coletivas de Trabalho, que se adapta aos acordos firmados por sindicatos de empregados e empregadores. É uma forma de cumprir com o papel social de garantir proteção financeira a empregados e suas famílias.

Já o seguro de Acidentes Pessoais da Porto traz modalidades que oferecem as garantias necessárias para dar mais tranquilidade e amparo aos colaboradores e seus familiares. Desde casos de acidentes que ocasionem invalidez ou falecimento até proteções dentro do ambiente escolar, para alunos e professores.

“Desde a pequena até a grande empresa, o seguro de vida empresarial traz maior segurança para o trabalhador, que consegue manter se manter engajado em seu trabalho, sem pensar nos riscos”, finalizou Gondim.

