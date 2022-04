Darllan Botega é o novo CEO da Ciclic

Compartilhar no

Compartilhar no

A Ciclic, insurtech da BB Seguros, anunciou seu novo CEO, Darllan Botega. O executivo possui mais de 22 anos de experiência no mercado bancário e chega para dar continuidade ao crescimento da digitalização no mercado de seguros e serviços de proteção, que estava sob gestão interina de Gustavo Zobaran, atual CMO. Criada há quatro anos, a companhia já iniciou sua trajetória nesse setor, atendendo demandas de seguro Celular, Viagem, Saúde Protegida, Saúde Pet, entre outros diversos produtos.

“A Ciclic vem crescendo muito, pois já nasceu direcionada às mudanças mercadológicas ocorridas nos últimos tempos em termos de seguros, principalmente por ser 100% digital. Estou muito feliz em assumir este novo desafio na minha carreira e a inovação será a palavra-chave, com tecnologia e comunicação ampla e transparente em todas as áreas da empresa. Chego para alavancar parcerias estratégicas, aprimorar a jornada digital de ponta a ponta e, claro, criar uma experiência ímpar e personalizada para nossos clientes, tudo isso através de um competente time de profissionais, os Ciclickers”, afirma o executivo.

Botega é formado em Sistemas da Informação e, ao longo dos anos, acumulou certificações internacionais em inovação (MIT xPro e XBA – exponencial business administration) e nacionais como: MBA em Mercado Financeiro, Serviços Bancários e Mercado de Ações, Especialização em Gestão de Pessoas e CPA-20 (investimentos), além de MBA e Business Coaching pela Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC). Além disso, ele é instrutor convidado de produtividade pela Call Daniel (representante no Brasil da David Allen Academy (DAA) – método GTD de produtividade).

Anteriormente ocupava o cargo de executivo no Banco do Brasil, na área de Design de Suprimentos e Patrimônio (Strategic Sourcing e Suplly Chain) na diretoria de Suprimentos (Disec), atuou também como executivo nas áreas de seguridade, diretoria de clientes, gestão da rede e implantação de novos modelos de negócios. Acumula experiência estratégica e tática em superintendências nas cinco regiões do país.

N.F.

Revista Apólice