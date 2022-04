CSP-MG promove III workshop da série Conhecer para Proteger

Compartilhar no

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) promove, no dia 5 de maio, das 9h30 às 11h30, o III Workshop Conhecer para Proteger. O evento é online e gratuito.

As companhias beneméritas MBM Seguros de Pessoas, Rota Seguros, C6 Seg e Zurich expõem as novidades de seus portfólios, estratégias de comercialização, benefícios e serviços oferecidos aos corretores para melhorarem a performance nas vendas.

Após as apresentações, o público poderá fazer perguntas aos representantes das empresas convidadas. A mediação do evento será feita pelo consultor de benefícios, Edson Ferreira Iria, que é conselheiro do CSP-MG.

“Convidamos todo mercado para participar do evento. É uma excelente oportunidade de gerar novos negócios, conhecer os diferenciais competitivos das companhias e fazer networking”, frisa o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

As inscrições podem ser feitas pelo link.

N.F.

