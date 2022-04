CSP-MG e ENS promovem curso de capacitação sobre seguros Saúde

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais, em parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros), promoveu, de 18 a 20 de abril, no formato online, o curso “Planos e Seguros de Saúde – Estratégias para os Desafios da Comercialização”.

De forma objetiva e didática, o professor Leandro Giroldo, corretor atuante há mais de 20 anos no setor, ensinou técnicas e apresentou ferramentas de prospecção de clientes. “Uma dica é realizar a cotação em tempo real com o cliente, utilizando as ferramentas digitais para que ele acompanhe e entenda o processo. Isso facilita muito e agiliza a venda. Prospecte todos os dias, seja proativo e tenha foco nos resultados”, alertou.

Giroldo mostrou o passo a passo para abordar o cliente no sentido de “quebrar” objeções no momento da venda. Apresentou ainda diversas dicas para facilitar a negociação e o fechamento. “Concluiu a venda, ótimo! Mantenha-se conectado com o cliente, não o perca de vista, seja um verdadeiro consultor sempre atendo às necessidades do consumidor”, observou.

Os alunos registraram a satisfação com o curso no chat da plataforma de ensino. Laís Chaves agradeceu ao professor e ao CSP-MG. “Estou muito feliz por concluir mais um curso. Obrigada a vocês por viabilizarem treinamentos tão ricos”.

“O curso valeu muito a pena, principalmente porque agora me sinto mais motivada a expandir meus negócios e a evoluir”, disse Margarida Lima da Silva. A aluna Pâmela Martinelli Corrêa comentou que “o treinamento abriu caminhos para novas formas de lidar com vendas em saúde”.

Anderson Martins elogiou o conteúdo. “Já participei de vários treinamentos, mas entregar conhecimentos testados todos os dias como os que foram mostrados aqui eu nunca tinha visto. Parabéns, professor! Fiquei bastante animado com o curso”. Ivan Alves Moreira concordou: “cada segundo que investi no curso valeu a pena. Conteúdo realmente enriquecedor”.

“O CSP-MG sempre busca proporcionar aos agentes do mercado conhecimentos técnicos atualizados e de alto nível. Estamos satisfeitos com o resultado do curso”, avaliou o presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello. “Foram mais de 160 inscritos. Uma turma muito motivada e interessada no assunto”, destacou.

Mello lembrou ainda que este ano a instituição realizará mais dois treinamentos, em parceria com a ENS. Em breve, serão divulgados mais detalhes dos eventos.

N.F.

Revista Apólice