CSP-MG avalia ações do 1º trimestre e discute próximos eventos

A diretoria-executiva do CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) reuniu-se no dia 8 de abril para avaliar as ações já desenvolvidas no primeiro trimestre e discutir o planejamento dos próximos eventos.

Participaram do encontro o presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello; o diretor de Seguros, Edilon Mesquita; a diretora Social, Elaine Patente Godinho; e o diretor Tesoureiro, Maurício Tadeu Barros Morais. Também estava presente a secretária-executiva do Clube, Elenice Souto.

Na agenda, atividades importantes como o 7º Seminário sobre Saúde Suplementar com a participação da diretora-executiva da FenaSaúde, Vera Valente, no dia 20 de setembro; o 9º Encontro do CSP-MG, com a presença do presidente da FenaPrevi, Edson Franco. Esse evento será realizado no dia 9 de novembro. Todos já previstos para acontecer em formato presencial.

Também foram definidos os nomes de alguns homenageados na confraternização de final de ano, que está programada para o dia 14 de dezembro. A entidade pretende homenagear o atual presidente da CNseg, Marcio Coriolano.

“Discutimos também o projeto de prospecção de novas beneméritas. As expectativas são positivas. Atualmente, a entidade conta com 48 mantenedoras entre seguradoras, operadoras de saúde, corretoras, plataformas de vendas, administradoras de benefícios, assessorias, consultorias e instituições do mercado. A chegada de novas parceiras fortalece nossa atuação e contribui para o desenvolvimento do setor”, avalia Mello.

Próximos eventos

Nos dias 18, 19 e 20 de abril, a entidade promove, em parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros), o curso “Planos e Seguros de Saúde: Estratégias para os Desafios da Comercialização”.

As inscrições devem ser feitas pelo link e incluem a doação de, no mínimo, R$ 20,00 (Chave PIX 1289008400165). Os valores serão destinados à aquisição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Dando sequência à série de workshops Conhecer para Proteger, o Clube promove, no dia 5 de maio, o terceiro encontro on-line com as beneméritas MBM Seguros de Pessoas, Rota Seguros, C6 Seg e Zurich. Em breve, serão divulgados mais detalhes do evento. De junho até agosto acontecem mais oito workshops, esses já presenciais, conforme definido na reunião da diretoria.

