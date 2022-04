EXCLUSIVO – Entender as tendências do mercado mundial de inovação é estar um passo a frente para adaptar novos produtos e serviços ao mercado de seguros brasileiro. Esta é uma oportunidade para quem vai ao ITC – Insuretech Connect, um evento de inovação em seguros que deve reunir quase 10 mil pessoas em Las Vegas, de 20 a 22 de setembro de 2022, no Mandalay Bay. O CQCS Experience foi criado para contribuir com os brasileiros que desejam visitar ao evento a otimizar o seu tempo.

Nas edições anteriores, a comitiva brasileira já ocupou lugar de destaque, com mais de 200 profissionais. Em 2022, Gustavo Doria, idealizador do CQCS Experience, espera levar 300 brasileiros para viverem esta experiência. Para os que participam deste projeto, além do evento em si, que conta com inúmeras palestras (podem chegar a 10 simultâneas), feira de negócios e network, há uma curadoria especial.

“Quem participa do CQCS Experience conta com uma curadoria especial anterior ao evento, que seleciona paineis de acordo com o interesse informado pelo participante”, antecipa Doria. A curadoria é realizada por Heitor Ohara e Samy Hazan, profissionais do mercado antenados com movimentos internacionais.

Pelo seu número e pela negociação especial do CQCS Experience, a inscrição através do link conta com desconto de US$ 300. No site do evento a inscrição já custa US$ 1295. Pelo CQCS Experience, US$ 995.

Heitor Ohara explica que a curadoria antecipada prepara o participante para o evento. “Na inscrição, as pessoas informam os seu interesses. Desta forma elas irão assistir as palestras que interessam, irão visitar os estandes mais direcionados ao tema e também podem fazer contato com pessoas que lhe sejam compatíveis”.

“Colocamos o Brasil como a maior delegação estrangeira no maior evento de inovação em seguros do mundo e, este ano, o evento vem com muitas novidades. Quem quiser ser inserido no contexto global de inovação em seguros do mundo tem que participar. Temos preços e pacotes especiais para isso” Gustavo Doria, do CQCS

É importante lembrar que este é um evento “C” level, que reúne pessoas com poder de decisão e aquelas que criam as novidades. A novidade para 2022, segundo Doria, é a criação do pacote VIP, que vai trazer um concierge para criar uma nova experiência para os participantes.

A espanhola Gabriela Rozier será a responsável por este trabalho, que irá juntar representantes de toda a América Latina em reuniões especiais e cercadas de conforto e comodidades.

Samy Hazan ressaltou um evento específico para os participantes do CQCS Experience. Além da pré-conferência e de espaço exclusivo no evento, os brasileiros contam um wrap-up, um fechamento diário do que aconteceu no dia. “Fazemos uma sessão para troca de experiencia e reflexão”, conta Hazan. “A discussão de como o que foi visto pode ser aplicado à realidade brasileira, no calor do acontecimento do evento”, completa Ohara.

Para o mentor do CQCS Experience, estes “são dias de intenso conteúdo e muita informação. Somos responsáveis por fazer o conhecimento fluir. Queremos colocar o mercado brasileiro num posto de destaque”.

Os destaques para 2022, de acordo com os especialistas, devem ser as questões voltadas aos riscos cibernéticos e às questões ESG.

