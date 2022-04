Ciclic passa a oferecer seguro automóvel

Compartilhar no

A Ciclic, insurtech da BB Seguros, anunciou o lançamento de seu novo produto: o Seguro Auto. Realizado em parceria com a Thinkseg e a seguradora Mapfre, o seguro é pay per use, ou seja, diferentemente de um seguro comum, onde o cliente efetua o pagamento anual, nessa modalidade, ele o realiza mensalmente por meio de um valor fixo de assinatura mais um adicional de centavos por km rodado. Dessa forma, o cliente paga o que, de fato, utiliza, sendo possível ter uma economia de até 50%, comparando a um seguro tradicional.

Esse controle de km rodado é feito de maneira bem fácil por app ou foto do hodômetro, graças ao processo ser 100% online, desde a contratação até a vistoria.

Outra vantagem do produto é sua cobertura completa. Nesse quesito, igual a um seguro auto convencional, o produto oferece mais de 10 assistências para as diferentes necessidades e imprevistos do dia a dia, como reparo de vidros, chaveiro, guincho e assistência 24 horas, cobertura para terceiros, roubo e furto, perda total e parcial, troca de pneus e muito mais.

O lançamento do produto vai ao encontro de uma necessidade do brasileiro e de um mercado que tem grande potencial de expansão. De acordo com uma pesquisa da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), apenas 30% da frota circular de carros no Brasil possuem seguro automóvel.

“Nós temos uma gama de produtos em nossa carteira que ajudam em diversos momentos da vida de nossos clientes, desde Saúde Protegida e Saúde Pet até Seguros Viagem e Celular. Com isso, percebemos que faltava um produto que também protegesse este bem, o carro, para tornar o ciclo ainda mais completo. Além disso, buscamos um serviço com preço justo e acessível, além de uma interface de contratação fácil no universo online”, afirma Gustavo Zobaran, diretor executivo da Ciclic.

“Temos grandes objetivos para manter a insurtech em movimento e forte expansão. Somos uma empresa que nasceu há quatro anos, apostando na melhor experiência para o cliente dentro do setor de seguros e serviços de proteção digitais. Acreditamos que, com o Seguro Auto, teremos um aumento de 47% no número de novos clientes até o final de 2022”, complementa a COO da Ciclic, Bruna Melo.

