Chubb oferece experiência inédita para corretores parceiros

A Chubb está organizando um evento na companhia, voltado a oferecer uma experiência única aos corretores de seguros ganhadores da campanha Chubb Champions League. Um evento programado para o dia 28 de maio, em São Paulo, vai marcar o final da ação de incentivo e promete surpreender os convidados. O grupo de vencedores da ação será recepcionado em um espaço exclusivo, ambientado num estádio de futebol, para acompanhar a final da UEFA Champions League.

Os corretores também ficarão hospedados em hotel cinco estrelas da capital paulista e poderão desfrutar um passeio ao Museu do Futebol, instalado no Estádio do Pacaembu, na zona oeste da cidade. Na programação está previsto ainda um almoço em restaurante estrelado de São Paulo. Durante a transmissão da final da Champions, os convidados poderão participar de uma mesa redonda, com a presença de personalidade do esporte.

“Queremos surpreender nossos convidados e oferecer a eles uma experiência inesquecível. Vamos cuidar de cada detalhe, para que realmente fiquem encantados. Todo esse cuidado é a nossa forma de retribuir e de reconhecer o talento e a competência de nossos parceiros corretores”, explica Alexandre Federman, diretor comercial e head do Canal Corretor da Chubb.

N.F.

Revista Apólice