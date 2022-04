Charles Taylor disponibiliza InHub

Compartilhar no

A Charles Taylor lançou hoje o ‘InHub’, uma proposta que auxiliará toda a cadeia de valor, proporcionando melhores resultados.

O México é um dos países com maior potencial de mercado para insurtechs. As seguradoras têm o grande desafio de mudar o esquema de negócios analógicos de forma fácil e intuitiva, sem perder sua identidade, sendo o InHub uma ferramenta fundamental para acelerar sua transformação digital, tornando seus processos muito mais eficientes e ágeis.

Fornecendo soluções tecnológicas para seguros

O InHub é um conjunto de recursos SaaS (Software as a Service) em um ecossistema seguro e nativo da nuvem, oferecendo uma experiência digital única para as seguradoras e seus clientes. Esta nova solução inclui todos os produtos já estabelecidos pela Charles Taylor InsureTech, abrangendo: Criação de Experiência Digital, Portais B2B e B2C, Product Engine, Administração de Políticas para Seguradoras e Corretores, Otimização de Sinistros, Prevenção de Fraudes, Gerenciamento de Dados, entre outros, além da capacidade integrar soluções de terceiros e sistemas legados de clientes.

Por meio desse robusto portfólio de serviços, os clientes poderão selecionar e usar apenas aqueles de que precisam para expandir seus negócios, aproximar-se dos clientes e otimizar as operações. A tecnologia foi desenvolvida em colaboração com a Microsoft e a Oracle, contando com uma loja online onde os clientes podem acessar softwares criados por terceiros.

“O InHub oferece aos nossos clientes de seguros as ferramentas necessárias para trazer produtos ao mercado mais rapidamente, atender melhor aos clientes e aproveitar os dados para tomar decisões estratégicas mais inteligentes”, disse Arjun Ramdas, CEO da Charles Taylor . “Nossa tecnologia é baseada em uma profunda experiência em o setor de seguros e a compreensão dos problemas operacionais que nossos clientes precisam resolver”, acrescenta Ramdas.

Migração de nuvem e serviços gerenciados

O InHub permitirá que as seguradoras reúnam toda a sua tecnologia em um só lugar, aumentando a eficiência e padronizando processos, substituindo programas legados ou integrando-os ao ecossistema, fazendo com que evoluam como parte dele.

É justamente por essa qualidade que a insurtech pode promover o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas de um cliente para adaptá-las e antecipar as tendências futuras do setor por meio da migração para a nuvem, sem afetar suas operações diárias. Isso permite que os clientes tenham acesso contínuo ao InHub e seus programas legados, e a capacidade de alavancar rapidamente novas tecnologias.

Serviços de seguros integrados

A Charles Taylor fornece uma ampla gama de serviços para todo o mercado global de seguros, proporcionando valor, qualidade e capacidade de resposta. Dessa forma, a empresa oferece uma solução abrangente de terceirização de processos de negócios que engloba: tecnologia, subscrição e gestão de investimentos; serviços complexos de gestão de sinistros, liquidação de sinistros e administração de terceiros; reclamações digitais e automação de processos robóticos.

O Inhub é um hub de recursos e framework de integração baseado em nuvem que proporcionará melhores resultados no mundo dos seguros, otimizando seus processos operacionais e fortalecendo a experiência digital do cliente.

“Ao combinar nossa compreensão e insights em seguros, construídos ao longo dos últimos 100 anos, e nossa nova abordagem de tecnologia e ecossistema, a InHub oferecerá aos nossos clientes algo verdadeiramente diferente de tudo no mercado”, conclui o diretor.

América Latina, a caminho de consolidar a indústria

A indústria de seguros na América Latina deverá crescer 43,5% ao ano para atingir US$ 1.808,8 milhões em 2022. Os governos de vários países latino-americanos introduziram regulamentações e marcos regulatórios que promovem o desenvolvimento desse setor. Por exemplo, em 2020 o governo brasileiro lançou um sandbox regulatório para um seleto grupo de seguradoras, supervisionado pela Susep (Superintendência Brasileira de Seguros), estimulando a inovação no mercado segurador local e hoje se consolidando como um dos países líderes no mercado de seguros. setor.

É justamente essa tendência que está levando as Insurtechs da América Latina a investir cada vez mais em inovações, promovendo novos modelos de negócios para seguradoras tradicionais. De fato, a região possui o mercado de comércio eletrônico que mais cresce, impulsionado ainda mais pela pandemia de Covid-19. Esta evolução apresenta uma grande oportunidade de desenvolvimento para os players do mercado integrarem produtos de seguros em plataformas de e-commerce online.

Cada vez mais empresas estão investindo para modernizar suas plataformas e se adaptar às novas necessidades, aproveitando a tecnologia, a inovação e o talento da região. Assim, a receita do setor de seguros deverá atingir US$ 6.017,6 milhões até 2029.

