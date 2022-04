CCS-RJ cria comissão para solucionar problemas da Assistência 24 horas

O presidente do CCS-RJ (Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro), Luiz Mário Rutowitsch, disse que a intenção da comissão é contribuir junto ao Grupo de Trabalho, liderado pelas entidades do setor, tais como FenSeg, SindSegs e Sincors, para estabilizar os serviços prestados pelas empresas de Assistência 24 horas, oferecida nos seguros de Automóvel e Residência. O serviço terceirizado pelas seguradoras vem apresentando grande número de reclamações pelos segurados.

“Esta foi a primeira de outas reuniões da comissão do Clube para ajudar a identificar melhor os casos e buscar soluções para este grave problema do serviço de Assistência 24 horas. É o corretor fluminense se unindo às seguradoras e entidades representativas para agilizar a normalização do serviço no Rio de Janeiro”, pontua Rutowitsch.

O anúncio da criação da comissão foi feito durante a live “Assistência 24 horas” do Clube com representantes do Sindicato das Seguradoras RJ-ES, Porto Seguro e AECOR-RJ para debater o tema. A comissão é constituída pelo corretor de seguros e sócio da entidade, Mauro Monteiro, presidente da Comissão das Mulheres do CCS-RJ, Fátima Monteiro, e pelo diretor financeiro do Clube, Marco Aurélio Marques.



