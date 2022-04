Compartilhar no

Buscando facilitar a vida dos segurados e corretores e, ao mesmo tempo, oferecer rapidez e qualidade das informações, a Capemisa Seguradora acabou de lançar a ferramenta “Aviso de Sinistro”, de forma 100% online no Portal do Cliente.

A intenção, dentro da política de transparência da empresa, é entregar em tempo real dados de interesse do cliente e que facilitam a atuação dos corretores. O sistema vai permitir a realização da comunicação de sinistros, bem como o acompanhamento do andamento do processo, em tempo real.

“Nossa proposta é trazer comodidade e agilidade para nossos segurados e parceiros comerciais. Essa simplicidade na comunicação e acompanhamento permite ao cliente toda a visualização do processo de sinistro em um único ambiente. Isso reflete na experiência positiva do público com a marca, traduzindo nosso objetivo como empresa”, explica Robson Lyra, diretor de Operações e Tecnologia da seguradora.

A estratégia da companhia está focada na tecnologia para atender de forma mais ágil e segura seus públicos estratégicos e tem sido um diferencial da Capemisa no mercado. São investimentos que beneficiam tanto o consumidor final quanto o Corretor, reforçando um dos pilares da empresa, que tem como missão cuidar da vida das pessoas.

“Resolver rapidamente processos no momento em que o segurado mais precisa e quando ele está mais fragilizado é fundamental. Além disso, o cliente hoje está mais digital e a administração do tempo passou a ter outro significado. Precisamos entender isso e entregar produtos e serviços cada vez mais adequados à nova filosofia adotada pelos consumidores, com agilidade e qualidade”, acrescenta Fernanda Ribeiro, gerente de Regulação Sinistro da empresa.

