Capemisa Capitalização anuncia novas contratações

Com faturamento recorde em 2021, quando registrou mais de R$ 1 bilhão, a Capemisa Capitalização reforça seu time profissional e anuncia Vanusa Menezes como sua nova gerente comercial. Com mais de 27 anos de experiência, atuando nas principais empresas do setor no Brasil, tem a missão de incrementar o portfólio da empresa em títulos da categoria Incentivo.

“Meu foco é sempre o cliente, o melhor atendimento, com projetos de desenvolvimento de produtos e estratégias de canais de vendas e distribuição. Na empresa temos um cenário muito promissor, pois estamos investindo em tecnologia ao longo dos anos”, avalia Vanusa.

Somando ao time da Capemisa Capitalização, Anna Paula Nardi é a nova contratação como atuária sênior da companhia. Ela terá um olhar global para as modalidades de Filantropia Premiável e Incentivo, aproveitando automatização dos processos que propiciam a criação de novos produtos.

“Atuo no mercado de Capitalização há 26 anos e no mercado segurador aproximadamente 40 anos. Vejo que hoje estamos em nosso melhor momento para avançar e dar robustez ao negócio porque há muitas possibilidades de atuação. Ganha-se tempo, otimizam-se processos e se atraem novos parceiros por conta do leque de diferenciais”, conclui Anna Paula.

A empresa acredita no crescimento do segmento e na força que a inovação tecnológica vem ganhando para incrementar as vendas. Em 2022, o mercado de Capitalização segue com bons resultados. Os primeiros dados de janeiro, segundo a Fenacap, revelaram que seus produtos movimentaram mais de R$ 2 bilhões, um crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior.

