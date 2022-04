Campanha da Porto Seguro oferece condições especiais para consórcios 

A Porto Seguro Consórcio lançou nesta segunda-feira, 4 de abril, a campanha Mês do Consórcio, que oferece condições especiais para clientes que contratarem o produto para os segmentos auto, imóvel e de veículos pesados. Entrada facilitada e parcelas reduzidas até a contemplação são algumas das vantagens que podem ser obtidas ao contratar o serviço da companhia durante a promoção. A ação é válida até 30 de abril.

Para Rafael Boldo, gerente da companhia, o consórcio é mais que uma aquisição, mas sim um investimento. “É um meio que auxilia pessoas a realizar grandes sonhos. Em vez de juros que no fim das contas acabam duplicando o custo da aquisição, os consorciados pagam apenas a taxa de administração, que é bem inferior”, explica o executivo. Ele reforça que a campanha amplia as facilidades de pagamento e tornam o produto ainda mais vantajoso.

Quem contratar o Consórcio Auto neste mês ganhará 25% de desconto nas parcelas até a contemplação, com prazo estendido, que reduz ainda mais os valores das parcelas. Não há pagamento de entrada. Já no Consórcio de Imóvel, a entrada foi facilitada, podendo ser parcelada em até 5 vezes. No Consórcio de Pesados, que inclui caminhões, os consorciados também contam com 25% de desconto nas parcelas até a contemplação, além de ter acesso a planos com a possibilidade de pagamento em 120 vezes, sem entrada.

Segundo a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (Abac), a participação do consórcio na economia brasileira aumentou quase 150% em 20 anos, saltando de 1,9%, em 2002, para 4,7%, no ano passado. Em 2021, os ativos administrados pelo Sistema de Consórcios ficaram em R$ 412 bilhões, uma alta de 42,6% em relação ao contabilizado em 2020.

“O mercado de consórcios vem crescendo nos últimos anos e nós queremos seguir promovendo iniciativas que possam facilitar a chegada de novos consorciados e reforçar as facilidades que o produto possui. Ser um porto seguro para os nossos clientes é a filosofia que nos move em busca de novos resultados”, acrescenta Boldo.

Mais informações sobre os consórcios da Porto Seguro estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice