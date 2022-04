Brasilprev lança plataforma de conhecimento 100% gratuita

A Brasilprev lançou nesta semana a FuturEd, uma plataforma de ensino previdenciário 100% gratuita. Desenvolvida por especialistas da companhia, esse ambiente digital tem como objetivo oferecer, em um formato simples e descomplicado, cursos e podcasts que explicam os conceitos da previdência complementar e os benefícios do planejamento financeiro no longo prazo.

“A educação financeira é fundamental para o dia a dia das famílias brasileiras e o nosso objetivo com esta plataforma é contribuir para a formação de uma cultura previdenciária no país”, comentou a presidente da empresa, Ângela Assis. “Buscamos fazer isso seguindo a história de pioneirismo da companhia, em mais uma ação de transformação digital. O FuturEd é um projeto que reforça o nosso propósito de transformar o jeito como o brasileiro prepara o seu futuro, promovendo o desenvolvimento sustentável”, completa.

Para o diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev, Camilo Buzzi, a disponibilização da plataforma é mais uma ação de apoio à democratização da previdência privada. “Colocar o cliente no centro das decisões de negócio é um dos nossos valores corporativos e o objetivo com a plataforma é agregar mais serviços de interesse público, para fortalecermos a nossa visão de sermos de fato um verdadeiro ecossistema previdenciário para a sociedade”, revela. “Queremos, acima de tudo, auxiliar a população levando educação financeira para todos, facilitando o acesso a informações sobre investimentos e mostrando que qualquer um pode se planejar para realizar seus objetivos. As nossas aulas atendem diretamente a carência de ferramentas de educação que existe no Brasil”.

O FuturEd inicia suas atividades com dois conteúdos inéditos: um podcast e o curso “Previdência Privada e Planejamento Financeiro”, ambos apresentados pelo professor da Coppead/UFRJ, Carlos Heitor Campani, especialista em previdência privada. As aulas estão divididas em três módulos, com mais de 10h de duração, e abordam as diferenças entre os planos PGBL e VGBL, como eles são tributados, os cuidados na hora de declarar o Imposto de Renda e os tipos de investimentos.

“Nossas aulas iniciais fazem uma introdução à previdência privada, que é uma das principais ferramentas de planejamento financeiro de longo prazo”, comentou Campani. “Tenho certeza de que elas serão um diferencial importante para todas as pessoas, desde as que já conhecem esse produto, quanto para aquelas que ainda estão buscando entender melhor os seus conceitos”.

N.F.

Revista Apólice