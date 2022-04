Brasilprev disponibiliza novos fundos e amplia estratégia com casas parceiras

Compartilhar no

A Brasilprev segue ampliando a oferta de produtos diversificados e as estratégias multigestores. A empresa anunciou o lançamento de quatro novos produtos de gestão externa e outros três em multimercado, renda fixa e renda fixa IQ, o primeiro produto para o público qualificado do varejo.

Ao todo são seis novas casas independentes parceiras e oito novas estratégias nesse lançamento. Entre as novas parceiras estão Miles, Moat, Kadima Total, Brasil Capital, Indie e Garde Paris. Já Claritas Quant e JGP ESG ampliaram seus produtos com a companhia. “As estratégias multigestor são uma tendência positiva de mercado e a Brasilprev está se consolidando também neste formato. Já são 18 casas parceiras e continuamos ampliando esse número”, explica Sandro Bonfim, superintendente de Produtos da empresa.

Segundo Flávio Manzoni, superintendente de Modelagem, Planejamento e Controle de Investimentos da companhia, com o lançamento destes novos fundos, a empresa permite aos seus mais de 2,4 milhões de clientes a seleção e construção dos seus portfólios contando com a expertise da BBDTVM na seleção das casas. “A escolha desses novos parceiros foi realizada através de um processo aprofundado de estudo, análise, avaliação de informações e documentos dos gestores parceiros, com o objetivo de proporcionar maior segurança na tomada de decisão dos clientes”, diz.

Entre as novas estratégias multigestores estão os seguintes produtos para público qualificado:

– Brasilprev Private Multigestores D10, da Moat (com fundo que busca superar o Ibovespa no longo prazo);

– Brasilprev Private Multigestores D2, das casas JGP ESG (fundo de ações de mandato ESG) e Miles;

– E o Brasilprev Private Multigestores D22, que agora também terá fundos da Brasil Capital (fundos de ações que busca empresas com fundamentos sólidos), Indie (investimento em empresas brasileiras com horizonte de 24 a 36 meses) e Garde Paris (diferentes classes de ativos financeiros, inclusive valores mobiliários de renda variável).

Já o Brasilprev Multigestores D6 contempla os fundos Quantitativos Kadima Total Return (com o objetivo superar o IPCA) e Claritas Quant (Estratégia exclusiva da Brasilprev que tem como objetivo a utilização de algoritmos para identificar prêmios, através de estudos e análises efetuados em uma base dados construída para identificação de melhores fatores para a composição das estratégias do fundo).

Na renda fixa, a novidade são os produtos que possibilitam acesso a fundos de crédito privado. A estratégia é composta por alocação em títulos de instituições financeiras e empresas no Brasil e no exterior. Vale reforçar que o Renda Fixa IQ será destinado exclusivamente para investidores qualificados dos segmentos Varejo/Estilo e Private.

Fundo amplia conceitos de sustentabilidade

O JPG ESG 100 FIC Ações é um fundo dedicado a empresas comprometidas com o conceito de sustentabilidade em suas operações, e leva em consideração companhias que pretendem evoluir suas atividades na direção de negócios e práticas mais sustentáveis.

“Nós entendemos que o ESG é um dos conceitos mais importantes de investimento, devendo ser usado como instrumento para a construção de um futuro melhor para todos. Alinhada ao nosso propósito de transformar o jeito como o brasileiro se prepara para o futuro, promovendo o desenvolvimento sustentável, o fundo irá destinar 20% da taxa de administração para a Orquestra Sinfônica Brasileira”, revela Ângela Assis, presidente da Brasilprev. “A OSB tem um histórico de 80 anos promovendo a cultura e incentivando novos talentos e para nós contribuir com o projeto é motivo de muito orgulho”, diz a executiva.

N.F.

Revista Apólice