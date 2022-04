Bradesco Seguros promove evento ‘Opinião de Valor’ para corretores

A Bradesco Seguros promoveu dois eventos “BARE em Ação – Opinião de Valor”, em formato inédito para a seguradora, 100% digital, com um objetivo único: ouvir as demandas, necessidades e expectativas dos parceiros de negócios sobre produtos, serviços, assistências e oportunidades comerciais.

O diretor-presidente da companhia, Ney Dias, aponta que “o encontro teve como objetivo estreitar ainda mais os laços com nossos parceiros corretores e gerar assertividade na criação e aprimoramento de produtos, serviços e assistências, voltados para consumidores”.

O evento interativo foi divido em salas virtuais, com temas estratégicos de mercado relacionados a produtos de Auto, produtos de Ramos Elementares, Relações Comerciais, Operações e Sinistros da companhia. Entre os principais assuntos comentados, estiveram o processo de cotação, as melhorias em coberturas, o aprimoramento do processo de renovação, a abrangência de assistências, a transformação digital, entre outros. A proposta era de que os corretores convidados pudessem participar de todas as salas, trocando experiências e opinando sobre os temas sugeridos.

Saint´Clair Lima, diretor da Bradesco Seguros, destaca que “construímos a companhia de fora para dentro. É preciso ouvir com atenção e todo cuidado as demandas dos profissionais, para que possamos oferecer produtos de acordo com a necessidade do mercado. Um atendimento personalizado aumenta as chances dos corretores fecharem novos negócios”.

