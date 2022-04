Bradesco Seguros destaca benefícios da rede referenciada de oficinas

A Bradesco Seguros conta com uma rede referenciada de oficinas, focadas na prestação de serviços diversos com excelência, úteis ao dia a dia dos clientes do seguro de automóveis.

A rede referenciada da seguradora conta com mais de 1,5 mil oficinas, distribuídas por mais de 500 cidades pelo Brasil, e profissionais especializados e capacitados para atender e cuidar da jornada de clientes ou terceiros envolvidos no sinistro e corretores.

Assim, a companhia procura promover a comodidade dos consumidores, por meio de um processo de atendimento ágil (desde a abertura do sinistro, que pode ser feita pela internet), com mão de obra especializada, permitindo o acompanhamento da reparação dentro da oficina e a garantia de qualidade da seguradora. Tudo isso para promover a transparência e a tranquilidade para os nossos clientes.

“As Oficinas Referenciadas são parceiros de negócio que a empresa elege por meio de um processo seletivo criterioso, no qual são selecionadas as oficinas que oferecem excelência na qualidade dos serviços tanto para segurados, como para os terceiros envolvidos. Nosso foco, junto aos nossos parceiros, é entregar o veículo ao segurado ou terceiro no menor tempo de reparação. Se o cliente optar, todo o processo é certificado por nós e possui a garantia da qualidade do serviço”, explica Rodrigo Herzog, superintendente executivo de Sinistros da Bradesco Seguros.

Dentre as vantagens de realizar o sinistro de um automóvel na rede referenciada, destacam-se o tempo menor para reparação e resolução de sinistros; agilidade na execução de serviços; mão de obra especializada e qualificada, com respaldo, acompanhamento do processo de sinistro e garantia de qualidade da seguradora, no intermédio entre a oficina e o consumidor.

A fim de otimizar o processo de análise e regulação de sinistros de automóveis, a empresa também passou a investir em Inteligência Artificial. A tecnologia consegue avaliar, com assertividade e acuracidade cada vez mais aperfeiçoadas, a extensão dos danos a um veículo. Em poucos minutos, a IA produz uma estimativa dos serviços que precisam ser realizados como, por exemplo, reparos na lataria ou pintura, muitas vezes sem a necessidade de intervenção manual. Desta forma, a seguradora consegue acelerar seus processos, as oficinas conseguem aumentar sua produtividade, e o consumidor recebe mais rapidamente o seu veículo, ao invés de esperar por semanas.

N.F.

Revista Apólice