Bradesco Seguros dá desconto na cobertura de equipamentos médicos

Pensando em proporcionar cuidado a toda cadeia do setor saúde, a Bradesco Seguros destina atenção especial aos proprietários de equipamentos médicos de pequeno, médio ou grande porte. Até o dia 29 de abril, a campanha promocional da empresa permite a contratação ou renovação da apólice de seguro equipamento médico com 10% de desconto no valor do prêmio, em qualquer região do Brasil.

A grande maioria dos equipamentos utilizados para consultas e exames, de alta ou baixa complexidade, tem um alto valor agregado, e por isso é importante que estejam protegidos contra furtos ou eventuais danos ao funcionamento.

“O alto custo dos equipamentos médicos impacta diretamente na operação e gestão financeira de clínicas, consultórios e grandes hospitais. Desta forma, manter esses bens segurados é mais um investimento na saúde do negócio, que deve ter especial atenção”, ressalta Raquel Cerqueira, superintendente de Ramos Elementares da Bradesco Seguros.

Recentemente, o produto foi repaginado para atender às necessidades dos segurados. Dentre as novidades, o segurado poder escolher cobertura em ‘Local determinado’ ou ‘Território Nacional’, além disso, não há mais a obrigatoriedade de informar se o equipamento é móvel ou estacionário.

N.F.

Revista Apólice