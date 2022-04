Bancassurance continua sendo principal canal de venda de seguros na Espanha

Compartilhar no

Bancassurance é o principal canal de distribuição no setor de seguros espanhol e deve responder por 39,5% dos prêmios brutos emitidos (GWP) em 2022, à medida que um número crescente de seguradoras está fazendo parcerias com bancos, diz a GlobalData. A empresa observa que os altos níveis de penetração bancária, economias de escala e a vantagem de produtos de seguros de venda cruzada para sua base de clientes existente continuarão a fornecer uma vantagem competitiva ao canal de bancassurance da Espanha.

Swarup Kumar Sahoo, analista sênior de Seguros da GlobalData, comenta: “Apesar de perder participação de mercado no segmento de seguros de vida e previdência, o canal Bancassurance continua sendo o principal canal de distribuição do mercado de seguros espanhol, sustentado pelo crescimento do negócio de seguros gerais”.

O setor de seguros é um negócio altamente lucrativo para os bancos, com mais de 50% dos lucros dos bancos em 2020 provenientes do setor de seguros. A GlobalData constatou que das 195 seguradoras que operam na Espanha, 34 estão associadas a grandes bancos e essas seguradoras registraram lucros maiores em 2020 quando comparadas às seguradoras que não possuíam nenhum negócio de bancassurance.

Sahoo continua: “O Bancassurance é popular na Espanha para a compra de seguro de vida, principalmente para produtos de seguro de vida relacionados a investimentos que servem como uma alternativa aos depósitos bancários. Esse canal começou a ganhar market share também no segmento de seguros gerais.”

O negócio de bancassurance tem sido suportado por produtos de cross-selling e empacotamento de seguros, como seguro de habitação, seguro de vida de risco, seguro de amortização de empréstimos e seguro de incêndio. O seguro-desemprego, que cobre o pagamento de hipotecas por 12 meses, também sustentou seu crescimento.

Exemplos de parcerias de bancassurance incluem a parceria do Bankinter e da Liberty, que em fevereiro de 2022 se juntaram para criar uma nova empresa de bancassurance sob o nome Bankinter Liberty Hogar y Auto, que está pendente de autorização regulatória. O acordo entre a Mapfre e a caixa de poupança catalã em dezembro de 2021 e uma extensão do contrato de bancassurance entre a Caser e o Crèdit Andorra em novembro de 2021.

Sahoo conclui: “Os bancos que celebram acordos de bancassurance ampliarão ainda mais sua rede de distribuição, apoiando o crescimento do canal de bancassurance na Espanha nos próximos anos”.

N.F.

