Baeta Assessoria inaugura escritório em São Paulo

“São Paulo é o principal estado brasileiro, está no vigésimo primeiro lugar no ranking das maiores economias do mundo (US$ 603,4), seu PIB é maior que dos países como Polônia, Suécia, Bélgica, Argentina, Áustria, Noruega, Irlanda, Singapura e Dinamarca. Com uma população de 46 milhões de consumidores, esse gigante será alvo das nossas atenções”, afirma, com entusiasmo, o presidente da Baeta Assessoria, Luiz Philipe Baeta Neves.

O executivo revela que as expectativas são enormes face ao grande número de corretores de seguros no Estado de São Paulo. Eles representam cerca de 60% do contingente nacional da categoria, segundo dados da diretoria da empresa.

Atendimento

“Somos uma empresa estabelecida há 25 anos no Estado do Rio de Janeiro, iremos fazer elevado investimento em pessoal e tecnologia em São Paulo. As seguradoras parceiras podem esperar de nossa assessoria um canal profissional na distribuição de seus produtos e políticas de atuação, com alto nível de atendimento técnico e comercial”, explica Luiz Philipe.

Para os corretores de seguros, ele garante uma atenção especial e uma conversa “olho no olho” típica de quem entende as necessidades e urgências da profissão. Além do atendimento personalizado, o dirigente lembra que os corretores vão usufruir da plataforma digital BaetaPRO.

Avanço

João Arthur Baeta Neves, diretor da assessoria, revela que a empresa tem hoje laços comerciais com 1.200 corretores de São Paulo, cadastrados em ao menos uma das seguradoras parceiras da Baeta ou que utilizam algum tipo de serviço da empresa.

“Por estes motivos, decidimos dar este passo. Entendemos que o nosso atendimento hoje abrange todo o território nacional com três mil corretores, sendo que metade deles está fora do Rio e muitos estão concentrados em São Paulo”, explica o executivo

O CNPJ do estado de São Paulo, exigido por algumas seguradoras, também facilitará o atendimento da Baeta e “nos tornará mais próximos dos corretores paulistas, que terão à disposição todos os serviços oferecidos aos corretores fluminenses com enorme sucesso: BaetaPRO, Multicáculo, Simulador de saúde, entre tantos outros”, diz João Arthur.

“É um avanço enorme! Vamos atender todas as companhias e operadoras parceiras da empresa e com isso esperamos dobrar de tamanho nos próximos dois anos. Estamos depositando muitas expectativas no mercado paulista”, concluiu.

O escritório da Baeta vai iniciar suas atividades em São Paulo nesta quarta-feira, 13 de abril. O endereço é Rua Henrique Monteiro, 234 – Conj. 73. Pinheiros, São Paulo – SP. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (11) 3817-4887.

N.F.

Revista Apólice