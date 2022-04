Azul Seguros lança aplicativo mais moderno e simplificado

A Azul Seguros lançou nesta segunda-feira, 25 de abril, seu novo aplicativo, que além de um layout mais moderno, oferece uma jornada com experiências que acompanham a transformação digital da companhia. Nela, os clientes têm acesso à solicitação de serviços e informações do seu seguro de forma mais ágil, interativa e segura.

“Hoje, da mesma forma que o cliente pede uma refeição por meio de um aplicativo, ele poderá também solicitar a assistência para o seu veículo, de forma simples e rastreável. O novo aplicativo ficou mais fácil para possibilitar a melhor experiência para o nosso cliente”, explica Gilmar Pires, diretor-executivo da seguradora. Segundo ele, os clientes também poderão ter acesso ao resumo do contrato do seguro, acompanhar os pagamentos, chamar a assistência 24 horas e entrar em contato direto com os canais de atendimento.

O novo aplicativo foi desenvolvido de acordo com as demandas dos clientes, por meio de análises de comportamento e dados de serviços mais consumidos, além do levantamento de dúvidas frequentes. “Nosso objetivo é agregar mais qualidade à jornada do usuário, oferecendo uma experiência com usabilidade muito mais leve e resolutiva, leitura biométrica (face id e digital) para acesso, e login único, em que os dados de acesso são os mesmos para o site e o aplicativo”, explica Pires.

O novo app da Azul Seguros está disponível para download nas lojas virtuais de aplicativo do seu celular, na Apple Store (IOS) e na Play Store (sistema Android).

