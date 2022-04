Azul moderniza marca e disponibiliza nacionalmente seguro auto por assinatura

Com o objetivo de tornar a jornada dos clientes mais simples e digital, a Azul Seguros está de marca nova. Para aproveitar o momento de transformação, a empresa, que integra o Grupo Porto Seguro desde 2003, apresenta ao mercado nacional o Azul Seguro Auto por Assinatura, um seguro 100% digital, com pagamento mensal e vigência flexível.

Com uma nova identidade visual, a companhia tem o objetivo de alcançar parte da frota brasileira que ainda não tem um seguro automotivo, se apresentando ao mercado como uma solução de melhor custo-benefício.

Gilmar Pires, diretor-executivo da empresa, destaca que o período de novidades para a seguradora e o lançamento do seguro auto por assinatura busca democratizar o acesso ao seguro automotivo.

“Revisitamos a marca Azul Seguros e, em paralelo, também fizemos esse movimento com a jornada do cliente, a fim de torná-la mais simples e digital. Buscamos a inclusão securitária por meio de um produto enxuto, com coberturas e serviços essenciais, e processos ágeis e digitais”, afirma Pires.

O seguro auto por assinatura da empresa é uma continuação do trabalho iniciado com o Bllu, solução disponível em algumas regiões do país, lançada pelo Grupo Porto Seguro em 2021. Agora, por meio da repaginação, a companhia expande a cobertura do seguro auto por assinatura para o âmbito nacional.

“O Azul Seguro Auto por assinatura tem total sinergia com o discurso de democratização do acesso ao seguro. Com pagamento que cabe no bolso, sem taxa de adesão, possibilidade de parcelamento da franquia em até 10x sem juros e assistência 24 horas com a qualidade dos serviços fornecidos pelo grupo Porto Seguro.”, destaca Pires.

Os serviços, bem como dúvidas financeiras e operacionais do Azul por Assinatura, podem ser acionados pelo WhatsApp (11) 96425-5000.

N.F.

Revista Apólice