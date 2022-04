AXA no Brasil finaliza integração da operação de grandes riscos

Compartilhar no

A AXA no Brasil concluiu o processo de integração das operações de Grandes Riscos (AXA XL Seguros) e de Seguros Gerais (AXA Seguros) sob a mesma estrutura empresarial, liderada por Erika Medici, CEO da empresa no país.

O resultado dessa união é uma companhia que, este ano, deverá faturar cerca de R$1,3 bilhão, com um portfólio completo para riscos empresariais, desde seguros para escritórios e condomínios aos mais complexos riscos corporativos. A empresa também está presente no ramo de Vida e mantém parcerias com varejistas, instituições financeiras e empresas de serviços para levar seguros e serviços ao consumidor final.

“Com o novo modelo, podemos entregar uma solução completa também para corretores e clientes de grande e médio portes, com um atendimento comercial dedicado e uma única esteira de processos. Essa movimentação vai ao encontro das expectativas de nossos parceiros, possibilita respostas mais rápidas e assertivas e aumenta nossa relevância em diversos segmentos”, afirma Erika, enfatizando que todas as ações vão ao encontro de um único objetivo: entregar a melhor experiência para corretores e clientes.

Com a integração, a seguradora passa a oferecer seis novos produtos: quatro em Aviação (RETA, Cascos, Responsabilidade Civil e RC Hangar); Operador Portuário; e Transporte Multimodal, além do aumento de capacidade nas demais linhas.

