Austral Participações apresenta balanço recorde

A Austral Participações fechou o ano de 2021 entre os 20 maiores grupos seguradores do país, com faturamento de R$ 2,1 bilhões, incremento de 11% em relação ao ano anterior. O patrimônio líquido avaliado em R$ 569 milhões e o retorno sobre o capital investido foi de 13%.

O desempenho está atrelado ao resultado consistente das empresas que administra, a Austral Seguradora e a Austral Re. Entre os aspectos que contribuíram estão decisões estratégicas e reposicionamento da subscrição mais adequada às carteiras, atividade de resseguros com baixa exposição a fenômenos climáticos e o aumento de capital da companhia com a aquisição da Markel Resseguradora, segunda fusão do grupo em dois anos, que foi concluída com operações totalmente integradas e sinergias efetivamente aproveitadas.

A empresa vem investindo em tecnologia e inovação para aprimoramento e automação de processos, inclusive com integração de API’s com o hub Open Insurance, possibilitando e facilitando o compartilhamento de dados entre as principais empresas do mercado brasileiro.

Austral Seguradora

A Austral Seguradora apresentou recordes históricos e um resultado robusto em seguros corporativos, apesar do cenário desafiador, principalmente com os juros baixos e um ano que novamente fora impactado pela pandemia, o que naturalmente repercute no mercado segurador. A companhia lançou novas linhas e se consolidou como líder nos principais ramos de grandes riscos, fechando o ano com R$ 1,1 bilhão em prêmios emitidos, seu maior faturamento histórico. O lucro foi de R$ 28 milhões e o resultado técnico atingiu R$ 80 milhões.

A seguradora se posicionou como líder de mercado na carteira de Energy, com prêmios de R$ 783,9 milhões, consolidando seu terceiro ano seguido como a melhor e maior seguradora na América Latina, com 55% de market share. Segundo ranking da Susep, também passou a ocupar a primeira posição em riscos marítimos corporativos. As linhas de Energy e Marine, aliás, devem ser impulsionadas este ano em função de investimentos de empresas do setor na exploração e produção de Petróleo, com impacto na movimentação do mercado offshore de Óleo e Gás e de cascos marítimos. Destaca-se também a carteira de Seguro Garantia, onde a empresa fechou o ano entre as seis maiores do Brasil, com Resultado Técnico histórico, reforçando seu posicionamento estratégico neste mercado.

Segundo o CEO da seguradora, Carlos Frederico Ferreira, o desempenho consistente está atrelado também à qualidade dos produtos, serviço e atendimento, diferencial de clausulado e estrutura de resseguro, além dos investimentos relevantes no processo de transformação digital para melhorar a experiência dos clientes.

Em 2021, a Austral Seguradora lançou ainda duas linhas no portfólio, Transportes e Responsabilidade Civil, que são promissoras em curto a médio prazo. Transporte, aliás, registrou R$ 14 milhões em prêmios nos primeiros seis meses de comercialização de apólices. Este é um setor que deve gerar incremento este ano, sobretudo do ponto de vista do agronegócio e de cargas, em função da retomada da economia.

“A expansão de canais digitais e a aplicação de critérios de subscrição adequados trarão uma possibilidade de desenvolvimento e resultados. Nossa expectativa é de chegarmos entre as dez melhores em cinco anos nestas novas linhas”, afirma o executivo. “Em 2021, também expandimos nossos negócios em Financial Lines e tivemos posição de destaque, com 37% de aumento. Esta é uma linha que deve se manter em alta, visto que há uma demanda crescente das áreas de compliance e percepção de maior exposição do patrimônio pessoal”, diz ele, apontando para um melhor cenário relacionado à infraestrutura, com as novas rodas de concessão.

Austral Re

A Austral Re atingiu R$ 1,092 bilhão de faturamento, um aumento de 17% em prêmios, em relação ao ano anterior, apesar do cenário de juros baixos no país. Com o reposicionamento de carteira e foco no Brasil e América Latina, resseguradora garante melhoria substancial dos resultados técnicos. A companhia reduziu a exposição aos riscos no exterior (fora da América Latina), o que diminui os impactos de fenômenos climáticos, além do ramo Rural (seguros agrícolas). A estratégia de ficar menos exposta aos riscos mais voláteis e correlacionados à mudança climática contribuiu para o desempenho positivo da companhia.

O lucro líquido da empresa foi de R$ 24,7 milhões (incluindo o resultado da Austral Resseguros Especiais) e a resseguradora registrou quase R$ 570 milhões de prêmio retido em 2021. Considerando os ganhos com a aquisição da Markel, a operação de resseguros lucrou quase R$ 50 milhões. As carteiras de aceitação no exterior, patrimonial e automóvel tiveram os melhores desempenho nos prêmios emitidos. Para 2022, o CEO da companhia, Bruno Freire, está otimista, e espera um aumento do resultado, para além do impacto da alta de juros, indicador importante para o mercado segurador, que faz investimentos em longo prazo.

“Com sinistralidade em queda e reposicionamento da carteira, a Austral Re manteve um resultado consistente nas linhas em que opera. A exceção foi o ramo de Vida, que foi afetado pela pandemia em 2020, já que optamos por aceitar os riscos excluídos, apoiando as seguradoras e a sociedade. Para este ano, no entanto, é uma carteira promissora e na qual estamos investindo”, afirma ele.

N.F.

Revista Apólice