Aon nomeia Paula Ferreira como CEO de Resseguros para a América Latina

A Aon anunciou hoje, 11 de abril, Paula Ferreira como Chief Executive Officer de Resseguros para companhia na América Latina.

Reportando-se a Andy Marcell, CEO Global de Resseguros, Paula, que foi anteriormente Líder de Crescimento de Resseguros da Aon e Presidente para a América Latina, conta com 13 anos na empresa e 26 anos no setor de resseguros. Em sua nova função, ela terá total responsabilidade em P&L, liderando e gerenciando recursos regionais, ao mesmo tempo em que formula estratégias de crescimento de clientes para a região, e fomentando produtos e serviços inovadores para ajudar os clientes a tomarem melhores decisões de negócios.

“Paula tem um histórico fantástico, tanto na Aon quanto na indústria em geral. Em seu novo papel, ela continuará a promover uma cultura de crescimento e colaboração, focada em atender aos nossos clientes em um ambiente cada vez mais complexo e volátil”, comenta Marcell.

Ao mesmo tempo, Pablo Muñoz, ex-CEO de Resseguros para a América Latina, foi nomeado Líder Estratégico de Crescimento do Resseguro Facultativo Global e Chairman de Resseguros para a América Latina, também reportando-se a Marcell. Em seus 23 anos de experiência no setor de resseguros, ele ocupou cargos de gestão na Aon e na indústria em geral, incluindo o de Chief Borking Officer Global de Resseguro Facultativo da empresa.

Em seu novo cargo, Muñoz trabalhará em estreita colaboração com Andrew Laing, CEO Global de Resseguros Facultativos, e com os líderes geográficos globais da empresa na condução da estratégia global de crescimento facultativo para maximizar o valor do cliente em todo o mundo. Ele permanecerá membro do Comitê Executivo Global de Resseguros e apoiará a transição de liderança na América Latina.

Marcell acrescenta: “A experiência e a influência da liderança do Pablo no setor serão de grande valor para a equipe de líderes de Resseguros, à medida que continuamos a implementar globalmente seu modelo e capacidades para ajudar os clientes a navegar na volatilidade. Um foco vital será desenvolver recursos integrados de broking e produtos especializados, aprimorados para atender às necessidades dos clientes de forma ainda mais abrangente, aumentando seu acesso ao capital e melhorando sua resiliência”.

“Com essas promoções, é evidente que Pablo acompanhou um imenso desenvolvimento durante sua atuação como CEO e, anteriormente, como líder de crescimento na América Latina, e construiu uma plataforma robusta de inovação e continuidades desse crescimento. Estamos entusiasmados em receber Pablo e contar com sua contribuição na nova função”.

