Amil lança produtos com cobertura regional e nacional

A Amil lançou esta semana dois novos produtos com novidades aos beneficiários de planos de saúde: o Amil Fácil S75 RJ e o Amil S580. Com isso, a operadora amplia a sua grade e disponibiliza aos consumidores novas opções na assistência à saúde, uma com cobertura regional e outra nacional, ambas com preços competitivos. Além disso, a empresa anunciou novidades em seus planos de cobertura nacional, nos produtos S380, S450 e S750. Corretores de planos de saúde foram comunicados das mudanças em um webinar realizado nesta terça-feira, 19 de abril.

“Estamos sempre em busca de oferecer aos nossos clientes opções de planos que reúnam em diferentes proporções rede abrangente, preço competitivo e benefícios diferenciados. Os novos lançamentos, bem como as melhorias em produtos já existentes, englobam desde plano regional com preço acessível até planos com os melhores hospitais do país, coberturas além das obrigatórias e seguro internacional. Segurança, acesso, comodidade e qualidade é o que estamos disponibilizando ao mercado”, conta Carolina Lorenzatto, diretora de Produtos da operadora.

O Amil Fácil S75 RJ cobre os 11 municípios já cobertos pelo Amil Fácil S80 e mais 19 cidades, totalizando 30 municípios. Além da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o produto abrange as regiões Médio Paraíba, Serrana, Norte Fluminense e a Região dos Lagos, cobrindo regiões estratégicas do estado como Macaé, Resende e Campos dos Goytacazes.

Com foco inovador no atendimento digital, o plano oferece preço atrativo (a partir de R$ 129,00) e o serviço de Telemedicina, que busca um cuidado mais próximo e acessível ao paciente. Nos casos de atendimento presencial de urgência e emergência, o plano disponibiliza em sua rede credenciada hospitais, maternidades e pronto socorros.

Aos consumidores do grupo PME, o S75 RJ oferece assistência de urgência e emergência nacional como diferencial embutido no produto. Para clientes empresariais, a cobertura estará disponível para contratação por aditivo. O produto oferece opção de escolha entre acomodação coletiva ou privativa e de plano com ou sem coparticipação, e benefícios como sessões de RPG sem limites e desconto em farmácias.

Com abrangência nacional, o Amil S580 vem como uma alternativa de migração para beneficiários que buscam diferenciação de rede credenciada e reembolso. O plano tem como principal característica a cobertura em hospitais, maternidades e laboratórios de referência, além de centros de especialidade em Oncologia, Cardiologia e Neurologia reconhecidos internacionalmente. Esses diferenciais estão presentes em todo o território nacional, incluindo SP, RJ, DF, Sul, Norte e Nordeste.

Com tipo de acomodação exclusivamente privativo, o produto oferece opção de reembolso diferenciado e de contratação com ou sem coparticipação. Sessões de RPG sem limites, desconto em farmácias, transplantes extra Rol, clínicas do Amil Espaço Saúde, Programa Primeiros Cuidados e a Telemedicina estão entre os benefícios ofertados pelo S580.

Os dois novos produtos oferecem serviços digitais de agendamento de consultas e exames, através de aplicativo e canal telefônico 24 horas para tirar dúvidas sobre saúde (Amil Ligue Saúde). Clientes dos dois planos também poderão optar por incluir o serviço Amil Resgate e assistência para viagens internacionais.

Além da ampliação de sua grade, a operadora também apresenta novidades nos produtos nacionais S380, S450 e S750. As mudanças visam ampliar a cobertura atualmente existente, atendendo à necessidade do cliente que considera os atributos do produto como diferenciais. Os três planos tiveram acréscimos na rede de prestadores e outros diferenciais competitivos: o S380 tem o menor preço; o S450, o melhor custo-benefício, com reembolso 20% maior; e o S750 oferece rede e benefícios mais completos, além de diferenciais como Escleroterapia (12 sessões ao ano) e cirurgia refrativa independentemente do grau de refração.

N.F.

Revista Apólice