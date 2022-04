AM Best reafirma rating positivo do Grupo Austral

A agência global de avaliação de riscos AM Best divulgou suas análises na terça-feira, dia 12 de abril, ressaltando os indicadores positivos do Grupo Austral, composto pela Austral Seguradora e Austral Resseguradora.

De acordo com a consultoria internacional, o rating de Força Financeira (FSR) está mantido em B++ (bom) e o rating de Crédito de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) continua avaliado como BBB+ com outlook “positivo”.

Na avaliação da agência, essa perspectiva reflete o balanço patrimonial consolidado das empresas, caracterizado como muito forte, mesmo com os impactos da pandemia para a economia. A AM Best também destaca o desempenho operacional e gestão de risco adequados, com a aquisição da Markel Resseguradora pela Austral Holding e ajustes no portfólio da Austral Re, que reduziu a exposição a catástrofes mundiais relacionadas ao clima e reforçou suas operações na América Latina com atuação predominante nos segmentos de property, energia, garantia financeira, marítimos, aviação e transporte e vida.

O relatório destaca a solidez do balanço anual da companhia e sua estabilidade financeira, medida pelo Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), que se encontra atualmente no nível mais forte.

“Estamos perseguindo uma melhora consistente nos resultados, o que contribui para a agência reafirmar nosso rating positivo. Isso demostra que estamos no caminho certo e que o planejamento estratégico das companhias aponta para uma tendência de estabilidade e nível de risco ajustado. Nossa expectativa é de que em breve consigamos atingir um aumento na avaliação do rating”, afirmam os CEOs da Austral Seguradora e da Austral Re, Carlos Frederico Ferreira e Bruno Freire.

N.F.

Revista Apólice