Altevir Prado toma posse para segundo mandato no Sindseg PR/MS

O almoço de posse da diretoria do Sindseg PR/MS (Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul) reuniu lideranças do mercado segurador dos dois estados na última quarta-feira, 20 de abril, em Curitiba, além de presidentes e diretores de seguradoras, corretores, autoridades policiais, membros da OAB e de outras entidades parceiras da entidade.

O ex-ministro do planejamento e futuro diretor-presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, esteve presente no evento e parabenizou a diretoria.

“Todo o respeito e consideração por essa instituição centenária. Temos que ir para o futuro com passos firmes, com segurança e respeito ao nosso passado. Desejo uma ótima gestão ao Altevir, colocando 100% da CNseg à disposição para colaborar e ajudar naquilo que for possível. O possível a gente faz agora e o impossível a gente faz amanhã”, disse Oliveira, para quem “o futuro já chegou”.

“Temos mais pesquisadores no mundo hoje do que em toda a história, dando respostas rápidas para os desafios que se apresentam, como ocorreu na pandemia”. Oliveira completou o raciocínio destacando que a toda hora surgem novidades que impactam o mercado. “O metaverso, por exemplo, que nem sabemos ainda bem o que é, mas se existem empresas como o Facebook investindo bilhões certamente estão levando isso a sério e uma hora ou outra o mercado será apresentado a estas inovações”, afirmou.

O presidente do Sincor-PR (Sindicato dos Corretores do Paraná), Wilson Pereira, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Sindseg PR/MS. “Em nome de todos os corretores de seguros do Paraná, quero parabenizar essa gestão que já foi maravilhosa e agora está sendo renovada, aproveitando a tecnologia para evoluir cada vez mais o sistema de informações. O tema abordado, “de olho no futuro”, é fantástico. Estamos todos passando por transformações e necessitamos realmente de cabeças pensantes para que passemos por esse período de uma forma mais tranquila”, disse Pereira.

Discurso de posse

Graduado em filosofia, história e ciências econômicas, Altevir Prado costuma ser bastante requisitado para palestras de grande profundidade filosófica e foi buscar na morfologia da palavra “posse” a base de seu discurso.

“Posse é uma palavra pequena, mas que tem amplo significado. Não é apenas assumir algo, muito menos tomar para si. Tomar posse é receber uma missão, assumir uma responsabilidade. Assumir compromissos com aquilo que lhe é confiado”, disse logo após agradecer a Deus e a sua família pelo dom da vida e pela oportunidade em dar continuidade ao seu mandato.

“Quem toma posse recebe a missão de ser um curador. Termo muito usado no mundo da arte e na museologia. O curador tem a missão de cuidar, de zelar, de proteger, de dar acesso e de ampliar. Não é apenas um zelador aquele que tranca e que não deixa ninguém entrar. Muito mais do que isso é colocar-se à disposição a serviço do futuro que chegou”.

Sindicato

O presidente do Sindseg PR/MS revelou o que deve nortear as ações do sindicato nos próximos anos. “Cuidar do Sindseg como cuidando de nossas seguradoras, onde desempenhamos nosso papel e nossa atividade securitária. Zelar pela instituição como zelamos pela nossa própria casa. Proteger o sindicato como protegemos a família. Dar acesso para que a sociedade e o mercado segurador possam olhar para o Sindseg PR/MS como uma instituição acessível, à disposição, disponível para o futuro, um farol norteador em tempos turbulentos e de incertezas”, completou.

Rumo ao centenário

“Nosso sindicato está a dois anos de completar 100 anos. Somos a instituição mais longeva do mercado segurador paranaense e um dos mais importantes do Brasil. Temos uma reputação respeitada e nos orgulhamos disso. Nesses quase 100 anos de história como instituição passamos por momentos históricos, muitos deles difíceis, no mundo e no Brasil. Sobrevivemos a todos”.

Paraná e Mato Grosso do Sul

Altevir Prado destacou que as seguradoras afiliadas ao Sindseg PR/MS arrecadaram no ano de 2021 R$33 bilhões no Paraná e no Mato Grosso do Sul e devolveram para a sociedade quase R$30 bilhões em indenizações nesses dois estados. “Foram centenas de milhares de famílias reparadas em suas perdas materiais e amparadas num momento de fragilidade da saúde ou perda de um ente querido”.

Dedicação e parceria

“Cabe aqui lembrar nossos aliados de primeira hora, os corretores de seguros, que distribuem e promovem os nossos produtos orientando os nossos segurados. Uma instituição dessa longevidade e dessa importância só é possível ser construída através do árduo trabalho e dedicação de bravos homens e mulheres apaixonados por uma causa. Eles dedicam parte de sua vida voluntariamente à causa do mercado de seguros. Hoje recebo junto com minha diretoria a missão de continuar, zelar e proteger a nossa história e ampliar a participação do Sindseg PR/MS na formação da cultura de seguros”

