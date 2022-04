Allianz inaugura estruturas físicas na Barra da Tijuca e em Niterói

A Allianz Seguros acabou de inaugurar mais dois escritórios físicos no Rio de Janeiro. Apresentado nesta segunda-feira, 18 de abril, o primeiro deles está localizado na Barra da Tijuca e atenderá mais de 200 corretores da zona Oeste da cidade, por meio de uma estrutura completa que inclui sala de reuniões e sala de treinamentos.

A diretora executiva Comercial da companhia, Karine Barros, esteve presente na inauguração do espaço. “A região da Barra da Tijuca conta com um substancial número de residências e empresas, o que contribui para a expansão da cultura do seguro. É uma área que oferece grandes oportunidades aos corretores e propensão para aderência dos produtos da empresa, tanto para pessoa física quanto jurídica. Com isso, oferecemos soluções de ponta a ponta, desde produtos voltados a pessoas até patrimônios e linhas financeiras”, analisou a executiva.

Livia Prata, diretora Comercial Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo, frisou que a região da Barra da Tijuca é uma das maiores rendas per capita do estado do Rio de Janeiro e passa ainda por um crescimento imobiliário, puxado principalmente pela busca da qualidade de vida. “Essas variáveis compõem a equação de sucesso da localização da filial, atrelando a marca Allianz às opções de produtos e serviços para corretores e público final”, pontuou ela, que também participou da abertura oficial da filial.

Algumas carteiras superaram as expectativas de crescimento da seguradora na Barra da Tijuca nos três primeiros meses de 2022. Saúde Empresarial, por exemplo, obteve elevação de 73% em comparação com o 1º trimestre de 2021. Por sua vez, Saúde PME alavancou 29%. No seguro residencial, o crescimento foi de 25%, resultado do abrangente pacote de serviços oferecido pela companhia em assistência 24 horas. Em Automóvel, houve um aumento de 8%, considerando carros de frota e passeio, motocicletas e caminhões. A perspectiva de Livia é que a unidade encerre 2022 com alta de mais de 20% ao registrado no ano passado. “Temos muitas oportunidades nas carteiras de Saúde, Vida, Transportes, Frota e Linhas Financeiras como Responsabilidade Civil, Riscos Diversos e Garantia”, disse.

Novo espaço em Niterói

A Allianz inaugurou ainda uma nova estrutura física em Niterói, que atenderá aproximadamente 170 corretores de seguros, incluindo de São Gonçalo, Rio Bonito, Itaboraí, Maricá e Região dos Lagos (até Cabo Frio). A unidade fica no centro da cidade e foi inaugurada oficialmente na manhã desta terça-feira, 19. Assim como na Barra da Tijuca, o escritório de Niterói oferece sala de reunião e espaço dedicado exclusivamente ao treinamento dos profissionais.

“Anteriormente, a filial Niterói era ligada à de Petrópolis. Os corretores e a própria empresa sentiam a necessidade de uma filial física na região. Com essa inauguração, facilitamos a locomoção e otimizamos o tempo dos nossos parceiros de negócios, além de fortalecermos a parceria com cada um deles”, disse Karine, que acompanhou de perto a abertura oficial da filial.

Livia também esteve presente e ressaltou a oportunidade de expansão no oferecimento dos produtos do portfólio da seguradora, considerando que a região mescla comércios e residências próximas à filial. “Buscamos consolidar a marca no local. Nosso compromisso é que o corretor tenha ciência de todo o nosso portfólio”, afirmou.

Após o retorno presencial, as visitas dos corretores têm sido constantes. “A equipe está pronta para recebê-los aqui todos os dias. Buscamos atender sempre da melhor maneira a necessidade de cada profissional”, disse Livia.

Para dar continuidade aos bons resultados alcançados em Niterói de janeiro a março deste ano, quando a Allianz cresceu cerca de 10% na região em relação ao mesmo período de 2021, a diretora afirma que o foco para 2022 será buscar oportunidades no Saúde PME, considerando a entrada da filial nas concessionárias de Saúde; e também nas Linhas Corporativas e no seguro de Vida, aproveitando a demanda gerada no pós-pandemia. Além disso, a filial Niterói atuará na manutenção e na prospecção de novos negócios em Automóvel e Massificados. “Com isso, esperamos um crescimento superior a 20% na filial Niterói”, concluiu a executiva.

N.F.

Revista Apólice