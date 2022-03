Zurich migra sistemas legados para o Dynamics 365, da Microsoft

A Zurich no Brasil migrou grande parte dos seus sistemas legados para o Dynamics 365 da Microsoft, plataforma de aplicativos de negócios inteligentes, dando início a uma série de projetos que culminaram em novos sistemas que estão impactando positivamente as operações. Com o sistema de CRM, a empresa conseguiu aumentar em 21% a sua performance de produtividade na área comercial, enquanto reduziu 25% do seu tempo de cotação com o módulo de Workflow.

A partir do Dynamics 365, a seguradora desenvolveu o Z-Chamado, seu primeiro sistema para produção, que permite a criação de chamados (tickets) pelo segurado, corretor ou até mesmo pelos funcionários, para atendimento pelas áreas internas da empresa, por meio do Portal da companhia. O sistema também possui integração com caixas de email departamentais. Quando uma caixa recebe email, o chamado é automaticamente criado e encaminhado para determinada área. Dentro do Call Center, o Z-Chamado funciona como um sistema de abertura de chamados de segundo nível, ou seja, quando o operador, por conta própria, não consegue resolver a solicitação, o chamado é direcionado para as áreas internas da companhia.

Em seguida, a companhia investiu na solução de CRM voltada à área comercial. Com isso, a Zurich conseguiu criar a estrutura hierárquica comercial de forma sistêmica, com separação de perfis de acessos, gestão de unidades de negócio, consulta da produção da equipe e corretores, gestão de pipeline e atingimento de metas, gestão da grade de atendimento, relatório de visitas a corretores (integrada à agenda do Outlook), plano de negócios e diversos painéis de gerenciamento de dados integrados à solução.

De acordo com Idevar Junior, gerente de sistemas da seguradora, em apenas 10 meses após a implantação do CRM comercial, a performance de produtividade da área comercial aumentou 21%. “A operação relacionada ao CRM surgiu da necessidade de uma plataforma com dados centralizados da produção das filiais, que antes eram distribuídos entre diversos sistemas. A integração permitiu uma visualização ainda melhor da produção da empresa como um todo”, comenta.

Além disso, foi desenvolvido o sistema Workflow, integrada ao CRM, que permite a entrada de pedidos de cotação para linhas de negócio que envolvem grandes corretores e negócios, e controla o fluxo da entrada até a emissão da apólice. Este sistema resultou em uma redução de 25% do tempo de cotação. Um ponto de destaque é a integração nativa com o Outlook para converter pedidos de cotação do corretor via e-mail em uma solicitação dentro do Dynamics 365, de forma automática.

“A tecnologia só tende a crescer dentro da seguradora. As áreas têm notado cada vez mais os benefícios da plataforma, como a melhoria na operação, gestão da produção e atendimento ao cliente, e já estão criando novos projetos. A possibilidade de integração com outras soluções da Microsoft também trouxe uma grande vantagem nesse processo, como mostram os nossos dados de desempenho”, finaliza Idevar.

“Ver a parceria entre a Microsoft e a Zurich se estreitando no Brasil e trazendo resultados tão benéficos, é muito gratificante e nos mostra o quanto podemos gerar de impacto nas operações com as ferramentas adequadas”, diz Marcondes Farias, diretor de produto de Dynamics 365 e Power Platform da Microsoft Brasil.

