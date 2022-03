Zurich lança seguro flexível para motos

A Zurich anunciou sua entrada no segmento de seguros para motocicletas com o produto Zurich Moto. Destinado a scooters a partir de 50 cilindradas e motos acima de 500 cilindradas, de uso exclusivo para lazer e locomoção diária (sem fins comerciais), ele diferencia-se pela flexibilidade, já que são oferecidas uma série de coberturas básicas e adicionais, para as mais variadas categorias: dos modelos scooter aos naked, custom, trail, big trail e touring.

“Com o Zurich Moto, queremos garantir mais tranquilidade e segurança aos segurados que utilizam sua moto para viagens aos fins de semana e, também, para aqueles que utilizam scooters para locomoção diária nas grandes e pequenas cidades”, comenta o superintendente de Automóvel da seguradora, João Merlin.

As coberturas básicas ofertadas contemplam indenização integral, com valor de mercado referenciado em que o fator de ajuste pode chegar a 100%, para casos de incêndio, roubo e furto; e Responsabilidade Civil de Veículos (RCF), que contempla danos materiais e danos corporais a terceiros.

Quanto às coberturas adicionais, João explica que foram pensadas para atender às diferentes necessidades dos pilotos de todo o país. Cada cliente pode personalizar sua apólice com aquelas que considerar mais adequadas à sua realidade, para utilizar durante todo o período de relacionamento com a Zurich. São elas:

– Despesas Judiciais, que garante reembolso em consequência de inquérito policial ou processo criminal contra o segurado/condutor em virtude de acidente de trânsito causado pelo veículo segurado;

– Carta Verde, que garante proteção de terceiros em acidentes de trânsito no período de viagem aos países do Mercosul;

– Assistência 24 Horas, com plano de 200 km e com possibilidades de contratações de quilometragens adicionais de 100 km, 200 km, 400 km, 800 km e km ilimitado.

Danos Morais e Estéticos, que também reembolsa indenizações por danos morais em função de ação judicial;

– Cobertura Adicional de Acessórios, que em caso de indenização integral garante o reembolso do valor dos seguintes acessórios: Alforges, Afastador de Alforges, Para-brisa, Protetor de Mãos, Protetor de Carenagem, Sissybar (Encosto para passageiro) e Baú Bauleto.

O seguro Zurich Moto pode ser contratado por clientes pessoa física ou jurídica, sendo aceitos veículos nacionais ou importados, com até 10 anos de fabricação. Já a renovação ocorre com veículos com até 15 anos.

Mercado brasileiro aquecido

O segmento de motocicletas está aquecido no Brasil. Tanto que Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) registrou a produção de mais de 1,19 milhão de motocicletas em 2021, o número é 24,2% maior do que registrado no mesmo período do ano passado. Segundo dados da mesma entidade, as vendas tiveram uma alta de 26,3% na comparação com 2020.

Apesar do crescimento, a porcentagem de motos seguradas que não possuem seguro ainda é alta, o que confere uma importância ainda mais fundamental a produtos que tenham como foco o público dos motociclistas, como aponta o Diretor Executivo de Personal Lines da Zurich, Rafael Ramalho.

“Estima-se que 98% das motos em circulação no país não têm seguro. O produto nasceu para oferecer proteção aos pilotos desassistidos, como eles quiserem e sempre que precisarem”, finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice