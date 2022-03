Zurich e Grupo Carrefour Brasil anunciam parceria para venda de seguros

A Zurich e o Grupo Carrefour Brasil, por meio do Banco Carrefour, acabam de fechar parceria para comercialização de seguros nos canais de distribuição da instituição financeira. O contrato prevê a oferta dos seguros residencial, perda e roubo para cartões, funeral, diária de internação hospitalar e de vida aos clientes do Cartão Carrefour e Cartão Atacadão.

Os canais de distribuição dos seguros serão as lojas físicas nos estandes dos Cartões Carrefour e Atacadão, os terminais de autosserviço, as centrais de atendimento ativo e receptivo, bem como os canais digitais do Banco, como o aplicativo e o portal. Os serviços serão distribuídos estrategicamente com planos exclusivos por cada um desses canais, além de contar com bônus de fidelidade com sorteios mensais aos clientes, com potencial de até dobrar o valor após o primeiro ano de permanência nos seguros.

Para Luis Reis, diretor executivo de Parcerias da Zurich, o acordo entre as empresas abre um rico leque de oportunidades. “O Grupo Carrefour Brasil é o maior varejista alimentar do Brasil e conta com excelentes canais de distribuição, impactando positivamente a vida de milhões de brasileiros todos os dias, inclusive do ponto de vista financeiro, como no caso do Banco Carrefour. Isso é o que queremos também. O acordo que estabelecemos nos ajudará a levar diversos tipos de proteção a essas pessoas, por valores acessíveis e de maneira simples, rápida e fácil”, explica o executivo.

Como parte do Grupo Carrefour Brasil, o Banco tem trabalhado na construção e disponibilização de produtos financeiros cada vez mais práticos e acessíveis para todos os tipos de clientes. Hoje a instituição já oferece modelos de carteira digital, como uma conta digital com crédito, diversos tipos de seguros por meio de sua corretora, além de crédito pessoal. “Somos uma fintail, uma organização financeira moderna, ágil e conectada a um ecossistema de varejo completo. Neste sentido, nossa missão é seguir entregando soluções que colaborem com o acesso ao crédito, com a inclusão digital e, também, com a praticidade na vida do cliente. Temos a certeza de que esta parceria com a Zurich nos ajudará a acelerar ainda mais nossas iniciativas”, afirma André Tonelini, diretor executivo de Clientes e Negócios do Banco Carrefour.

