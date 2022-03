Zurich apresenta duas novas superintendentes

Compartilhar no

A Zurich no Brasil tem duas novas superintendentes em seus quadros. A primeira é Daniela Cruz, até então gerente responsável pela gestão do portfólio dos negócios de Vida, Previdência e Capitalização da empresa no Brasil e recém-promovida a Superintendente de Produtos de Vida, Previdência e Capitalização. Já Cristiane Abdalla ingressa na companhia como superintendente de Sinistros.

Com mais de 17 anos de experiência em seguros de vida, Daniela teve passagens pela MetLife, Citibank e ACE Group, em áreas como planejamento, business intelligence (BI), produtos e operações. Formada em Propaganda e Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é pós-graduada em Administração de Empresas pela mesma instituição, e possui um MBA em Gestão de Empresas pela BI International.

Cristiane Abdalla

Já Cristiane tem vivência de 20 anos nas áreas jurídica, de subscrição e de sinistros em seguradoras como Liberty, Chubb e AIG. Formada em Direito pelo Centro Universitário Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) e pós-graduada em Responsabilidade Civil pela Fundação Getulio Vargas (FGV), possui uma especialização em contabilidade também pela FGV.

N.F.

Revista Apólice