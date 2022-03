Wiz BPO adquire General Claims e amplia frente de tecnologia

A Wiz BPO, unidade de negócio da Wiz Soluções, adquiriu 50,1% da General Claims, empresa de soluções para gestão de riscos e regulação de sinistros em diversos ramos. A unidade tem expandido sua atuação Full Solutions e reforçado seus investimentos em tecnologia, produtos e serviços para entregar soluções completas ao mercado. A General Claims já é responsável pela plataforma de vistoria remota utilizada pela empresa e estava no programa de aceleração Wiz Labs desde 2019, onde desenvolveu novos serviços que fazem parte de seu atual portfólio.

Com a aquisição, a General Claims passa a fazer parte do braço de tecnologia da Wiz BPO e ampliará seu atendimento as outras unidades de negócio da companhia, auxiliando no desenvolvimento de soluções para gestão de apólices, sinistros e antecipação de recebíveis, a exemplo do atendimento já realizado hoje à Wiz Corporate.

“Com a expertise da General Claims, estamos fortalecendo a Wiz BPO e a posicionando como uma empresa de Full Solutions especializada em seguros e produtos financeiros”, afirma Leandro Leite, diretor executivo da Wiz BPO. “Sentimos a necessidade de complementar os investimentos em tecnologia que estão em andamento com know how de parceiros que já possuam soluções reconhecidas para melhorar o processo de comercialização de seguros e crédito”, completa.

Com atuação nacional, o portfólio da General Claims oferece três vertentes: soluções de crédito e seguro, vistoria e perícia e TPA (third party administration), serviço que processa requisições de seguros de outras empresas.

“A companhia leva soluções de workflow e vistorias para otimizar o processo de reguladoras e seguradoras, a fim de diminuir custos e aumentar resultados. Com essa parceria, além de ampliar a atuação da unidade para outros mercados, pretendemos melhorar a experiência dos clientes”, afirma Kelvin Cleto, CEO da General Claims.

A Wiz BPO tem como objetivo, a partir da parceria, potencializar a solução SmartInsure, projetada para otimizar a geração de novos negócios, unificando o processo de venda, gestão da carteira e sinistros e, a curto prazo, ampliar projetos de digitalização da plataforma de regulação, rede de vistoria e esteira de crédito. No longo prazo, é esperado que a aquisição ajude a unidade de negócio a aumentar sua base de prestadores de serviços para a cadeia de seguros e crédito on demand.

N.F.

Revista Apólice