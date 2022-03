Wiz atinge R$ 902 milhões de Receita Bruta e celebra novos negócios

A Wiz Soluções comemora os R$ 902 milhões de Receita Bruta no consolidado de 2021. O montante 0,4% abaixo da temporada passada foi alcançado em um dos anos mais desafiadores da história da companhia. Sobretudo, pelo fim das vendas novas a partir de setembro junto à Caixa Econômica Federal, parceira que há 4 anos representava 78% do faturamento da empresa. A estratégia de diversificação de portfólio e parcerias já revela retorno ágil, sustentável e leva o conglomerado empresarial a projetar crescimento de até 10% da receita bruta em 2022.

“No início da atual gestão, nós entendemos que a organização não podia mais se dar ao luxo de ser monocliente. Selamos novos acordos em série, com instituições financeiras de grande porte e outras com sólidos movimentos de expansão, especialmente no formato bancassurance. Nos reinventamos e agregamos valor ao resultado e credibilidade à marca. Assim reforçamos os laços de confiança com investidores e acionistas”, enaltece o CEO da companhia, Heverton Peixoto.

O Lucro Líquido da Wiz foi de R$ 205,8 milhões em 2021. Trata-se de 3,1% acima do consolidado do ano anterior. Dado o aumento nos custos, a Margem EBITDA foi de 43,1% e o EBITDA de R$352 milhões.

A empresa encerrou o ano com caixa ajustado de R$ 452,6 milhões, após aquisição no 4T21 de participação acionária remanescente na unidade de negócio Wiz BPO, especializada em toda a cadeia de valor de produtos financeiros e seguros, além dos pagamentos de dividendos e parcelas de aquisições realizadas em ano anteriores.

O faturamento de 2021 teve como destaque o incremento financeiro proveniente da Bmg Corretora: R$ 218,2 milhões, correspondente a 24,2% do total. Destes, R$ 63,5 milhões foram obtidos só no 4T21, o que representa 7,3% acima do trimestre antecessor, o melhor resultado até o momento da parceria.

A Wiz Parceiros, unidade de negócio especializada na distribuição de produtos de crédito, comercializou R$ 6,4 bilhões em cartas de consórcios. Um crescimento de 15,3% em relação a 2020. Esse braço de atuação do conglomerado empresarial somou, pela primeira vez, os resultados de vendas dos produtos nas parcerias com Itaú, Santander e Banco do Brasil, todas firmadas em 2021.

Com a expansão da participação em redes de concessionárias automotivas, a Wiz Conseg agregou R$ 10,6 milhões à Receita Bruta da Wiz, 92% a mais frente ao exercício fiscal precedente. A contribuição foi de R$ 3,4 milhões só no 4T21, sendo 60,7% maior do que o trimestre de comparação em 2020.

A Inter Seguros propiciou R$ 25,9 milhões de Lucro Líquido no ano à empresa, cerca de 121% a mais do que em 2020. Destes, R$ 7,7 milhões foram só no 4T21. Ao final do ano, a parceria totalizou 838,5 mil clientes na carteira (228,9% a mais do que na temporada passada).

Crescimento em 2022

Com a escalada dos negócios vigentes e o início das operações com o BRB, a Wiz projeta chegar a até R$ 1 bilhão de faturamento em 2022. A projeção toma por base o crescimento da companhia nos últimos anos, a reavaliação da estratégia e análise dos movimentos de mercado.

“Mesmo em um ano com expectativa de retração econômica e impactos da Covid-19, nossos cálculos convergem para o acréscimo de aproximadamente 10% na Receita Bruta este ano. Estamos muito confiantes na performance bancassurance com o BRB, cuja gestão moderna tem acelerado os vínculos com públicos-alvo no universo digital. Além disso, se trata de um banco com forte expansão da sua capilaridade dentro do País”, explica Peixoto.

A Wiz se mantém focada no crescimento das atuais Unidades de Negócio, com capacidade financeira e atenta às oportunidades de aquisição de outros balcões, conforme plano fundamentado e que continuará em curso ao longo de 2022.

