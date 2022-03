Willis Towers apresenta novo líder de Property & Casualty na América Latina

Compartilhar no

Compartilhar no

A Willis Towers Watson anunciou a nomeação de Roman Mesuraca como líder de Property & Casualty na América Latina, que se reportará a Garret Gaughan como membro da equipe de liderança de Global Markets Direct & Facultative, e a Héctor Martinez para a região.

Anteriormente, Mesuraca foi líder de corretagem para a América Latina. Ele possui amplo conhecimento do negócio, além de estar envolvido em um relacionamento de longo prazo com os setores de seguros em Londres. Em sua nova função, o executivo será responsável pela estratégia de colocação para os clientes na América Latina com acesso ao mercado global, trazendo o melhor da companhia.

Garrett Gaughan, director de Global Markets, Direct & Facultative da Willis Towers Watson, disse: “Temos o prazer de receber Mesuraca na equipe de Global Markets Direct & Facultative. Sua nomeação apoiará o crescimento vertical da indústria na região e buscará soluções eficazes em toda a região. Sua nomeação reforça nosso compromisso com a América Latina como geografia e tenho certeza de que será um sucesso para clientes e colegas”.

Ao comentar sobre sua nomeação, Roman disse: “Estou animado para liderar o negócio de Property & Casualty da companhia, aproveitando meu conhecimento e experiência regional para trazer novas soluções e recursos aos nossos clientes do mercado global”.

N.F.

Revista Apólice