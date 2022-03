Venda de seguro de vida para mulheres cresce 21% na Prudential

Empoderadas financeiramente, as mulheres estão cada vez mais decididas a adquirir um seguro de vida como parte do seu planejamento financeiro. Só no ano passado, as vendas para mulheres tiveram um incremento de 21% na Prudential quando comparado a 2020. Quando olhamos para os últimos cinco anos, a contratação do seguro de vida individual pelo público feminino aumentou 55%. Com isso, atualmente, elas já ocupam cerca de 40% da base total de clientes ativos da companhia (dados de dezembro/21).

Segundo a vice-presidente de Parcerias Estratégicas Multicanais da seguradora, Patricia Freitas, nos últimos anos, as mulheres têm buscado por mais informações sobre finanças e sobre o uso de proteções ainda em vida. “Temos observado que as mulheres estão mais informadas sobre a segurança proporcionada pelo planejamento financeiro e querem se resguardar de imprevistos. Além disso, o seguro de vida pode, por exemplo, ter um papel importantíssimo no custeio do tratamento de doenças graves que afetam especificamente o público feminino, como o câncer de mama”, comenta a executiva.

Com coberturas adicionais para doenças graves, o seguro de vida pode ser utilizado para auxiliar nas despesas do tratamento de câncer de mama ou para financiar outros gastos durante o período de recuperação. A seguradora oferece a cobertura Doenças Graves Modular, que engloba até 25 doenças e procedimentos. A proteção prevê inclusive um adicional de 50% ao capital segurado para mulheres que tenham câncer de mama diagnosticado em estágio avançado.

“O valor do benefício é uma quantia relevante e muito útil que pode ser usada pela cliente da forma que ela desejar. Isso é importante porque, quando falamos em estabilidade financeira em um momento tão delicado, não estamos falando somente das possibilidades de tratamento que podem ser financiadas, mas também do uso do valor para benefício da família como um todo”, explica Patrícia.

A segurada Ana Cristina Rocha aprendeu com a própria experiência o valor do seguro de vida. Esteticista autônoma, ela descobriu um câncer de mama em um momento muito turbulento da sua vida, com a mãe em estágio terminal e acumulando dívidas em função da ampliação da sua clínica de estética. “Em 2008 eu fiz um seguro de vida da Prudential e, algum tempo depois, uma segunda apólice mais completa, com cobertura para doenças graves. Quando eu tive o diagnóstico de câncer, em fevereiro de 2018, lembrei do seguro de vida e foi exatamente essa proteção que me salvou no momento em que eu mais precisava”, contou a cliente da companhia em um dos episódios da websérie “A vida ensina”.

O câncer de mama é uma das principais causas que levam ao pagamento de benefícios de seguro de vida individual entre o público feminino na Prudential do Brasil, representando 9% dos casos nos últimos sete anos (2014 a 2021). Além disso, buscando trazer produtos que protejam os segurados em vida, a companhia está programando para este ano lançamentos de novas proteções voltadas para a saúde dos clientes.

N.F.

Revista Apólice