Veja quais seguros já podem ser contratados de maneira 100% online

Para muitas pessoas, contratar seguros ainda é um processo burocrático e que demanda tempo, contato com profissionais e até reuniões cheias de explicações sobre coberturas e garantias. Mas, com a pandemia e a série de transformações digitais nos mais variados setores, a área é uma das que inovaram e passaram a usar ferramentas de tecnologia, permitindo a facilidade do autoatendimento para o consumidor. Em um segmento que sempre foi consumido por muitas ‘papeladas’ e assinaturas presenciais, a digitalização e auto atendimento totalmente online chega para facilitar esse processo de ponta a ponta.

Confira abaixo alguns seguros que já podem ser contratados por autoatendimento, sem deixar de lado a segurança e garantias necessárias para este tipo de serviço e contratação.

Seguro Automóvel

Um dos seguros mais famosos que existem, os valores variam de acordo com o perfil do condutor e tem uma série de pacotes diferentes. Algumas coberturas contemplam colisão, incêndio, roubo e coberturas para terceiros.

Seguro para Equipamentos Portáteis

Seguros procurados para proteger notebooks, smartphones, iPads ou outros modelos de tablets, além de câmeras e filmadoras. Esse tipo de seguro garante a reposição do equipamento em caso de danos ou roubo, podendo ainda ter um adicional de cobertura opcional para danos elétricos.

Seguro Residencial

Esse seguro serve para proteger imóveis de incêndios, roubos e furtos, granizo, acidentes pessoais, perda de aluguel e alagamentos, além de contar com assistência 24 horas. Outras coberturas interessantes também integram esse tipo de produto.

Seguro Viagem

Viajar tranquilo é a principal vantagem deste seguro. Seja em viagens nacionais ou internacionais, o seguro viagem protege inclusive bagagens extraviadas. As principais são: coberturas de acidentes pessoais, cancelamento ou interrupção de viagens, além de serviços 24h para assistência médica e odontológica e até remoção inter-hospitalar.

Seguro Pet

Quem hoje em dia não tem ao menos um pet em casa? Com os bichinhos fazendo parte das famílias brasileiras, claro que existem seguros para eles. Este tem cobertura para urgências e emergências já nas primeiras 48h de contratação, cobertura para acidentes e doenças, inclusive congênitas e hereditárias, além de microchipagem gratuita no animal, tudo com atendimento 24h.

