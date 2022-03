Valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em fevereiro

A Minuto Seguros, adquirida recentemente pela Creditas, realizou um estudo sobre o valor do seguro auto dos carros mais vendidos no Brasil em fevereiro, de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Em destaque, estão as variações mais expressivas nos valores de seguros nas capitais do País, em relação a janeiro:

1- O novo Onix Hatch, veículo que sobe de segundo a primeiro colocado na lista dos mais vendidos, é o único modelo analisado que apresentou aumento em todas as capitais para ambos os perfis. A maior variação é encontrada em Salvador, onde atinge os valores de R$ 2.509,37 (+19,56%) e R$ 2.262,44 (+18,71%) para os perfis masculino e feminino respectivamente.

O percentual de aumento médio na capital da Bahia para esse automóvel é de 19,56% no perfil masculino e 18,71% no perfil feminino. A média dos valores para os perfis é de R$ 2.411,75 (masculino) e R$ 2.216,01 (feminino).

2- O Volkswagen T-Cross, que passa de sexto para terceiro modelo mais vendido, apresenta os maiores percentuais de aumento dentre os veículos analisados. Para ambos os perfis, as maiores variações estão nas capitais dos estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Bahia, locais onde o aumento ultrapassa 23%. No perfil masculino, o destaque está em Curitiba, onde atingiu R$ 4.925,11 (+28,43%). No caso do perfil feminino, o valor chegou a R$ 4.846,81 (+26,81%) para a mesma capital.

Em contrapartida, Goiânia apresentou redução de aproximadamente 8% para os perfis masculino e feminino, atingindo os valores de R$ 3.999,24 e R$ 3.891,60 respectivamente. A média dos valores é de R$ 3.858,48 (perfil masculino) e R$ 3.722,62 (perfil feminino).

3- Apesar do aumento na maioria das capitais analisadas, o Compass Limited, que permanece na quarta posição da lista, apresenta o menor percentual médio de crescimento nas 11 capitais: alta de 4,61% para o perfil masculino. Quanto ao perfil feminino, é notada uma diminuição discreta de 0,11%.

O destaque para redução do perfil feminino está em Porto Alegre, onde atingiu R$ 6.095,93 (-9,63%). Apesar do maior percentual de redução, é o segundo valor mais alto dentre os modelos e capitais analisadas, estando atrás apenas da cidade do Rio de Janeiro, onde o valor é de R$ 7.521,20. Para o perfil masculino, a redução é encontrada também na capital carioca, onde o valor é de R$ 7.654,49 (-3,9%). Mesmo com a diminuição, ainda é a cidade com o maior preço para o modelo. O valor médio é de R$ 4.153,04 (perfil masculino) e R$ 5.241,76 (perfil feminino).

Outros destaques:

– A localidade com os menores preços médios dentre os 10 modelos analisados é Florianópolis, onde o valor é de R$ 2.465,95 para o perfil masculino e R$ 2.491,55 para o perfil feminino.

– A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 3.068,32 para o perfil masculino, e R$ 3.175,08 para o perfil feminino.

– Quanto aos modelos, o maior preço médio para ambos os perfis é do Corolla Cross, que entra na lista dos mais vendidos em décimo lugar. Os valores são de R$ 5.504,69 para os homens e R$ 5.533,85 para as mulheres.

– O Moby Easy entra para a lista fornecida pela Fenabrave em nono lugar. O modelo apresenta a menor média no valor do seguro dentre as 11 capitais para ambos os perfis: R$ 1.805,94 para o masculino e R$ 2.042,16 para o feminino.

Abaixo, seguem as tabelas com os valores dos seguros do TOP 10, separados por perfil feminino e masculino:

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Zurich e Youse.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

N.F.

Revista Apólice

*As cotações utilizadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.