Vagas de Trainee: Bradesco Seguros oferece novas oportunidades

O Grupo Bradesco Seguros está com inscrições abertas para os Programas de Trainee 2022. São duas modalidades: o ‘Programa Trainee Cientista de Dados’, com foco nos profissionais das áreas de exatas, tecnologia e inovação, e o ‘Programa Trainee Expert’, voltado a profissionais com experiência nas diversas áreas de negócio para atuarem na gestão de projetos e processos transformacionais.

Ao todo, são 35 vagas distribuídas nas unidades de Barueri (SP), Rio de Janeiro e Curitiba (PR). Os aprovados terão a oportunidade de vivenciar uma jornada de aprendizagem exclusiva, visando o desenvolvimento em times multidisciplinares, com técnicas estratégicas para o crescimento profissional.

“Iniciar a trajetória como trainee representa uma grande oportunidade para o desenvolvimento e ascensão na carreira dos profissionais. Nos programas de Trainee do Grupo Bradesco Seguros, assumimos o compromisso de apoiar e direcionar esses novos talentos no caminho para o futuro. E essa é mais uma iniciativa que se alinha à missão do Grupo: zelar pelo presente e futuro das pessoas, fazendo parte dos principais ciclos da vida”, destaca a diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Segurador, Valdirene Soares Secato.

Sobre o Programa Trainee Cientista de Dados

Pré-requisitos para se inscrever:

– Bacharelado ou licenciatura concluídos a partir de jul/2020 até dez/2022 ou tecnólogo a partir de jul/2020 até dez/2021 em cursos de exatas ou tecnologia;

– Conhecimento em linguagens e ferramentas de programação (Python, R, SAS, SQL);

– Ser analítico e ter competências lógicas, learn agility, mentalidade digital, capacidade cognitiva, equilíbrio emocional e trabalho em equipe;

– Conhecimento em técnicas de modelagem estatística, modelos preditivos e de dados, Power BI, banco de dados, e inglês intermediário serão considerados um diferencial;

– Interesse em tecnologia, inovação, inteligência artificial, big data, machine learning, entre outros.

Período de inscrição: 24 de março a 02 de maio/2022.

Sobre o Programa Expert

Pré-requisitos para se inscrever:

– Formação superior concluída entre dez/2017 e dez/2021;

– Vivência profissional;

– Profissional orientado a dados com mindset ágil e viés de transformação digital;

– Inglês será considerado um diferencial;

– Competências procuradas: Liderança, Learn Agility, Mentalidade Digital, Capacidade Cognitiva, Equilíbrio emocional, e Trabalho em equipe.

Período de inscrição: 29 de março a 27 maio/2022.

As inscrições podem ser feitas nesse link.

N.F.

Revista Apólice