UCS dá dicas de abordagens e vendas de seguros em evento online

No dia 15 de março, terça-feira, das 19h às 20h30, a UCS (União dos Corretores de Seguros) realiza seu segundo Trocando Ideias Online do ano, com o tema “Dicas e abordagens de vendas de seguros”. O evento recebe como palestrantes corretores de seguros associados que irão apresentar sua expertise em diferentes ramos: Amândio Martins, irá orientar sobre consórcio; Celso Andreta, seguro de vida; Eduardo Minc, automóvel; e José Carlos da Silva, o “Alfaiate do Seguro”, sobre Previdência.

Para o presidente da entidade, Arno Buchli Junior, o objetivo é incentivar o corretor de seguros a diversificar sua carteira, olhando para novos negócios. “A UCS, além de defender o corretor, mostra como ele pode ter mais rentabilidade em sua corretora de maneira prática. Aqui o corretor cresce, pois tem parceiros ajudando a encontrar novas formas de ganhar dinheiro. A associação tem feito corretores de todo o Brasil mudarem sua atitude, ampliando portfólio”, garante.

As inscrições para o evento estão disponíveis no link. Mais informações pelo email [email protected] ou whatsapp (11) 99921-7549, com a secretária Rosy Xisto.

N.F.

Revista Apólice